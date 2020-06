L’Italia che riparte: a Cattolica squali, pinguini e lontre, ma con le mascherine (FOTO E VIDEO)

La struttura cattolichina di Costa Edutainment, che conta tra gli altri anche l’acquario di Genova, l’acquario di Livorno e il Mediterraneo Marine Park di Malta, ha riaperto per questo lungo fine settimana nella fase 2 in totale sicurezza.



Si parte dal biglietto acquistato online, per non fare code in biglietteria, e dalle mascherine sul viso. Prima di accedere, lo staff prova la temperatura con il termo rilevatore a distanza e consegna i badge da applicare sugli abiti per aggregare i gruppi di congiunti, che procedono seguendo l’apposita segnaletica, fatta da simpatici “bolloni” posti a terra, utili anche per permettere il distanziamento tra le persone.

Disseminati in tutta l’area attrezzata ci sono i dispenser di gel disinfettante, soprattutto in biglietteria e di fronte alle vasche espositive, mentre vengono ripetute con frequenza delle pulizie straordinarie.



Le misure di sicurezza, non invasive ma più simili a un gioco, e lo staff cortese e addestrato tranquillizzano le famiglie dei visitatori e gli ospiti più piccoli, che possono così godere di una visita serena fra le meraviglie del mondo marino, nei quattro percorsi che contraddistinguono la struttura Costa Edutainment cattolichina.



Nella prima giornata circa 200 persone, in gran parte giovani famiglie, hanno varcato i tornelli, oltre la metà già muniti di biglietti pre-acquistati da casa. Dopotutto, un metro di distanza dalle vasche non toglie affatto magia alla visita, ma permette, anzi, di assaporarne tutta l’emozione con calma e relax.

“C’è stato un momento in cui abbiamo deciso di superare lo sconforto e di riaprire – spiega Patrizia Leardini, general manager del Polo Romagna e Toscana di Costa Edutainment –, sapendo che i numeri non ci avrebbero restituito una stagione compromessa, ma che in questo modo avremmo garantito il lavoro a chi collabora con l’Acquario da oltre 20 anni. Il polo impiega 500 persone in estate, fra fissi e stagionali, alle quali vogliamo garantire la dignità del lavoro”.



Per favorire il distanziamento e aumentare la sicurezza, è consigliato l’acquisto del biglietto online. In cambio, si garantisce il proprio posto in acquario nella data scelta, un aspetto importantissimo in caso di limitazione alla capienza. Inoltre, acquistando online si ottengono sconti e promozioni che alle casse non saranno disponibili. Il sito ufficiale è www.ticket.acquariodicattolica.it.

Dopo questa prima riapertura, l’appuntamento è per il prossimo week end del 6 e 7 giugno.



Gli acquari così come i parchi tematici sono un indubbio volano per far ripartire l’economia stagionale in quelle zone dove hanno sede e la loro riapertura si deve soprattutto all’impegno del Gruppo Costa Edutainment e del suo presidente Giuseppe Costa, che hanno anteposto i valori del gruppo – valorizzazione del tempo libero di qualità, attenzione all’ambiente e dignità del lavoro – alle mere politiche commerciali.