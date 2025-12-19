Nuove nomine all’Istituto Oceanografico di Monaco

L’Istituto Oceanografico, Fondazione Albert I, Principe di Monaco, annuncia importanti novità nella propria governance. A seguito del decesso del Presidente, il Prof. Philippe Taquet, scomparso il 16 novembre 2025 dopo aver guidato l’Istituto dal 2017, Julia Marton-Lefèvre assume la Presidenza del consiglio di amministrazione. Contestualmente, Sylvie Goulard entra a far parte del consiglio come nuova amministratrice.

Figura internazionale di primo piano nel campo della protezione ambientale, Julia Marton-Lefèvre vanta un percorso professionale di alto livello all’interno di grandi istituzioni scientifiche e ambientali. Dal 2007 al 2015 ha diretto l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (UICN), una delle principali organizzazioni mondiali dedicate alla tutela della biodiversità. Nata a Budapest e formata negli Stati Uniti e in Francia, ha avviato la propria carriera internazionale in programmi congiunti UNESCO–PNUD sull’educazione ambientale, presso il Consiglio Internazionale per la Scienza (ISC) e Leadership for Environment and Development International (LEAD International), prima di diventare Rettore dell’Università per la Pace (UPEACE).

Attivamente impegnata in numerosi organismi internazionali, presiede in particolare i consigli di Alliance Bioversity International & CIAT, del Critical Ecosystem Partnership Fund e del Villars Institute. Grazie alla sua visione globale e alla profonda esperienza sui grandi temi della biodiversità, Marton-Lefèvre porterà una leadership determinante all’Istituto Oceanografico, rafforzandone il ruolo di riferimento mondiale nella conoscenza scientifica e nella protezione degli oceani.

Sylvie Goulard, specialista di affari europei e finanziari, vanta una carriera di alto profilo: è stata deputata europea (2009–2017), Ministro delle Forze Armate nel 2017 e Sottogovernatrice della Banque de France dal 2018 al 2023, dove ha promosso iniziative di rilievo in materia di finanza sostenibile. Attualmente copresiede l’International Advisory Panel for Biodiversity Credits (IAPB) e contribuisce alla riflessione strategica di numerose istituzioni accademiche e internazionali.

Grazie alla sua riconosciuta competenza in regolamentazione finanziaria, affari europei e finanza sostenibile, Sylvie Goulard offrirà al consiglio di amministrazione un contributo prezioso sugli aspetti economici e politici legati alla tutela dell’Oceano.

Con queste nuove nomine, l’Istituto Oceanografico di Monaco conferma la propria vocazione internazionale, rafforzando il legame tra scienza, governance e sostenibilità nella protezione degli ecosistemi marini.



