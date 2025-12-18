Influenza in forte crescita: allarme ricoveri a Nizza, mascherine di nuovo obbligatorie al CHU

Gli indicatori dell’influenza registrano un’impennata preoccupante anche nel dipartimento delle Alpi Marittime. Come nel resto della Francia, i virus respiratori invernali stanno circolando con grande intensità e, negli ultimi tre giorni, la pressione sugli ospedali è aumentata in modo significativo.

Al Centro Ospedaliero Universitario (CHU) di Nizza le ospedalizzazioni legate all’influenza sono cresciute di oltre il 200%.



Il dato più allarmante riguarda le fasce più fragili della popolazione: il 75% dei pazienti ricoverati ha più di 75 anni, a conferma dell’elevata vulnerabilità degli anziani di fronte al virus.



Per tutelare i pazienti a rischio, garantire la continuità delle cure ed evitare una carenza di personale sanitario durante il periodo delle feste, il CHU di Nizza ha deciso di reintrodurre l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i propri locali.



Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, tradizionalmente caratterizzate da incontri familiari e momenti di convivialità, le autorità sanitarie rinnovano l’invito a rispettare le misure di prevenzione di base: indossare la mascherina in presenza di sintomi come tosse, febbre o mal di gola, arieggiare regolarmente gli ambienti domestici e lavarsi spesso le mani.



La vaccinazione resta lo strumento più efficace per ridurre il rischio di forme gravi, di ricoveri e di trasmissione del virus. La campagna vaccinale contro influenza e Covid-19 è in corso fino al 31 gennaio 2026 ed è ancora possibile vaccinarsi presso farmacie, medici di base e centri dedicati.



Rimane inoltre fortemente raccomandato l’uso della mascherina nei luoghi che accolgono persone fragili, in particolare per i visitatori di EHPAD e residenze per anziani autosufficienti.



La Città di Nizza conferma il proprio impegno a fianco dei cittadini, offrendo supporto sia attraverso i centri vaccinali comunali sia con attività di informazione e prevenzione nelle case della salute. La collaborazione di tutti è fondamentale per proteggere i più vulnerabili e affrontare le festività in condizioni di maggiore sicurezza.







