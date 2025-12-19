Natale 2025: le celebrazioni liturgiche a Monaco

Ogni anno, l’Église catholique celebra con solennità la Natività del Signore, commemorando l’Incarnazione di Gesù Cristo, seconda persona della Trinità divina. La festività dà luogo alle messe della notte di Natale, il 24 dicembre, e alle messe del giorno di Natale, il 25 dicembre. La partecipazione a una di queste messe è obbligatoria per i fedeli cattolici.
A Monaco, la Cattedrale offrirà una veglia la sera del 24 dicembre alle 23:30, seguita dalla messa pontificale trasmessa in diretta su TvMonaco. Il 25 dicembre, la messa pontificale delle 10:30 sarà trasmessa in diretta su MonacoInfo.
Oltre alla Cattedrale, numerose altre chiese del Principato e della parrocchia del Saint-Esprit (diocesi di Nizza) celebreranno messe festive:
Chiese di Monaco:
Miséricorde: 24 dicembre ore 18:00; 25 dicembre ore 8:30 e 18:00 (messa in latino).
Saint-Charles: 24 dicembre messe famiglie ore 18:30 e notte ore 23:00 (preceduta dalla veglia alle 22:30), con momento di convivialità; 25 dicembre Messe de l’Aurore ore 7:30, Laudes ore 8:30, messe alle 10:30 e 12:00 (in inglese), Vêpres ore 18:30.
Carmes: 24 dicembre ore 18:00; 25 dicembre messe ore 9:30, 11:00, 12:00 e 18:00.
Sainte-Dévote: 24 dicembre ore 18:00 e veglia ore 23:00 seguita da messa a mezzanotte; 25 dicembre messe ore 10:30, 11:45 (in italiano) e 18:00.
Saint-Nicolas: 24 dicembre ore 18:00 e veglia ore 23:30 seguita da messa; 25 dicembre messe ore 10:30, 11:45 (in italiano) e 18:00.
Saint-Martin: 24 dicembre ore 18:00.
Sacré-Cœur: 24 dicembre veglia ore 23:00 e messa ore 23:30; 25 dicembre messa ore 10:30.
Parrocchia del Saint-Esprit:
Cap-d’Ail: 24 dicembre messa di notte ore 23:00; 25 dicembre messa ore 10:00.
La Turbie: 25 dicembre messa ore 10:00.
Peille: 24 dicembre messa ore 18:00.
Beausoleil: 24 dicembre messa ore 18:00, veglia ore 23:30 seguita da messa a mezzanotte; 25 dicembre messa ore 11:00.
Queste celebrazioni offrono ai fedeli l’opportunità di partecipare al cuore della liturgia natalizia, vivendo momenti di preghiera, riflessione e comunità in tutto il Principato.
https://diocese.mc/actualite/horaires-des-offices-de-noel-2025