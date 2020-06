Le mani non si battono più! (Foto)

C’è un proverbio , in Italia, che si adatta perfettamente alla situazione: “Passata la festa…”.

E il Covid 19 è stato tutto tranne che una festa, ma ora che i casi d’infezione si sono diradati, che l’estate avanza, la movida muove i suoi passi, le mascherine sono scomparse (o quasi) il personale sanitario e assistenziale che opera a Nizza e in Costa Azzurra ha toccato con mano la veridicità del proverbio.



Non solo non si battono più le mani, l’appuntamento delle 20 quando la gente si affacciava alle finestre ed ai balconi per ringraziare il personale che lavorava giorno e notte per lottare contro il virus è un ricordo, ma i problemi “vecchi” si sono riproposti., come nulla fosse accaduto.



Un premio in busta paga, mediamente 500 euro, ma pochi investimenti, nessuna modifica, poche prospettive.



Così, per la prima volta dopo l’inizio dell’epidemia, il personale sanitario (i “camici bianchi” e quello che si è prodigato nell’assistenza a casa) si è trovato nel centro di Nizza a protestare.



A chiedere che le tante promesse siano mantenute: non solo “aggiustamenti” salariali, ma anche un cambio di passo nell’assistenza.



“Mai più come prima” hanno urlato in tanti: Montecarlonews era là a documentare una manifestazione pacifica, nel centro di Nizza, sul far della sera.



Erano le 20 di ieri sera: la stessa ora, ma le mani non si battevano più.



In lontananza la sirena di un’ambulanza a ricordare che l’epidemia non è ancora finita e che di quelle donne e uomini che stavano marciando ai margini della Promenade du Paillon tutti potrebbero avere bisogno. Come di una sanità più umana…