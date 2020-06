A Nizza si sperimenta la bicicletta ad idrogeno

Sempre alla ricerca di innovazione, la Métropole Nice Côte d’Azur adotta una bici ad idrogeno per i propri dipendenti.

Progettata e assemblata in Francia, questa bici elettrica è alimentata da una cella a combustibile a idrogeno. Una vera soluzione innovativa completamente staccata dai combustibili fossili: all'avanguardia nella tecnologia potrebbe rappresentare la soluzione futura per gli spostamenti in bicicletta.



La Métropole Nice Côte d´Azur sta sperimentando l'uso di questa bici a idrogeno con i suoi dipendent i per i loro spostamenti lavorativi.

Un test su vasta scala sarà eseguito per 6 settimane, 10 unità saranno messe a disposizione da ENGIE Solutions e faranno parte del parco veicoli condiviso tra la città di Nizza e la Métropole.



Al termine del periodo di prova saranno gli stessi dipendenti a fornire il loro giudizio sulla funzionalità della due ruote alimentata ad idrogeno.



Un esperimento che sottolinea la determinazione di avviare concretamente la transizione energetica e la crescita verde nel territorio.



L'esperimento consentirà a ENGIE Solutions di implementare un'offerta di mobilità utilizzando carburanti alternativi adattati alle esigenze delle città e delle comunità e di offrire soluzioni in base all'uso in tutti i segmenti della mobilità sostenibile (veicoli a gas naturale, idrogeno, elettrico).



Una sperimentazione che rientra nella programmazione pluriennale dell'energia a favore della diversificazione del mix energetico.