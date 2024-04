Éric Béraud presidente del Comitato Scientifico e Tecnico dell'Accordo Pelagos

Lo scorso 10 aprile si è svolto a Roma il 16º Comitato Scientifico e Tecnico dell'Accordo Pelagos. La riunione si è svolta presso la sede dell'ISPRA (Istituto italiano per la Protezione e la Ricerca Ambientale), alla presenza del Segretariato permanente dell'Accordo Pelagos, dei rappresentanti delle Delegazioni di Francia, Italia e Monaco, coordinatori dei gruppi di lavoro dell'accordo, consulenti scientifici e osservatori di varie organizzazioni nazionali e internazionali.

Nel corso della riunione, la Presidenza dell'organo consultivo dell'Accordo Pelagos è passata, per il biennio 2024-2025, dal dottor Éric Béraud, ricercatore al Centro scientifico di Monaco, al primo ricercatore dell'ISPRA.

La riunione tecnica ha permesso alle tre delegazioni di discutere il programma di lavoro per il biennio 2024-2025, approvato in occasione della 9º Incontro delle Parti (Nizza, 25 e 26 gennaio 2024), e l'attivazione azioni prioritarie con il sostegno dei gruppi di lavoro Pelagos e delle parti interessate.

Inoltre, gli interventi tecnici hanno coperto vari temi prioritari per l'Accordo, come l'aggiornamento delle attività di cooperazione nel quadro della ZMPV (Zona Marittima Particolarmente Vulnerabile) in Mediterraneo Nord-Occidentale nonché i primi risultati dei sei progetti tecnico-scientifici finanziati dall'Accordo nel quadro di temi di interesse prioritario per il Santuario, quali le carte di distribuzione delle specie; la valutazione del traffico marittimo e del rumore sottomarino; la presenza di inquinanti chimici e biologici; lo stato degli effetti patogeni di questi inquinanti; i porti sostenibili; e gli effetti delle attività legate alla pesca