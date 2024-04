Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Fréjus (Foto)

Questa volta Danilo Radaelli ha pedalato per Montecarlonews fino a Fréjus, città del Dipartimento del Var, una delle località più conosciute della Costa Azzurra.





Fréjus

La città era originariamente chiamata Forum Julii, nata sul mare per volontà del primo Cesare.

Rapidamente, sotto il regno di Augusto, i marinai e i soldati romani furono sedotti dalla ricchezza e dalla bellezza del paese.

Vi si stabilirono, divennero agricoltori e piantarono viti, ulivi e alberi da frutto.



Dai loro lontani antenati latini, i provenzali hanno ereditato una delle qualità più rare, l'amore per la bellezza. A Fréjus, spinta da questo amore, ogni generazione ha contribuito con opere e monumenti, conservando l'eredità dei suoi antenati. Grazie a questo sviluppo armonioso, Fréjus offre oggi la testimonianza di venti secoli di bellezza.





Da non perdere

Acquedotto romano

Una testimonianza dell'egemonia romana provano che fin dalle sue origini fruiva di un sistema di approvvigionamento di acqua potabile. Se ne possono vedere molti resti mentre si esplora la città.



Anfiteatro romano

L'arena di Fréjus risuona ancora delle feste sontuose organizzate dai romani. Passeggiando tra i resti di questo monumento, è facile immaginare l'atmosfera che vi doveva regnare.





Chiostro della cattedrale

Il posto trabocca di un'atmosfera religiosa. Camminando in un ambiente soprannaturale, si possono immaginare i monaci vivere in isolamento lontani dalla società.



Diga di Malpasset

Questo posto nasconde una storia tragica... La notte del 2 dicembre 1959, mentre il villaggio dormiva tranquillamente, le fondamenta della diga si ruppero. Gli abitanti del villaggio non poterono fare nulla: morirono 420 persone: oggi è possibile visitare le rovine della diga di Malpasset.



Il patrimonio di Fréjus

Fréjus è una città con una storia estremamente ricca e come tale beneficia di un patrimonio eccezionale. Essendo una località balneare della Costa Azzurra, le sue spiagge attirano molti vacanzieri.