Festival del Cinema di Cannes: 11 cortometraggi per 3810 ore di selezione, chi vincerà?

Il comitato di selezione ha esaminato 3.810 opere provenienti da 137 paesi diversi, rispetto ai 4.240 dell'anno scorso.



La selezione 2020 è composta da 11 cortometraggi, provenienti da 12 paesi diversi, per un programma di 2:24. Cinque registi fanno parte di questa selezione ufficiale del 2020.



Il concorso di cortometraggi si svolgerà il prossimo autunno, a Cannes, al Palais des Festivals. La data dell'evento, così come la composizione della giuria, saranno annunciati molto presto.







◊ Sameh ALAA (Egitto) SONO STATO PAURA DI DIMENTICARE IL TUO VOLTO - 15 ′ - Egitto, Francia, Belgio, Qatar





◊ Marie JACOTEY e Lola HALIFA-LEGRAND (Francia) GIRLS BLUE, PEUR BLANCHE - Animazione - 10 ’- Francia





◊ Evi KALOGIROPOULOU (Grecia) AUTOSTRADA65 - 14 '- Grecia





◊ Sophie LITTMAN (Regno Unito) SUDDEN LIGHT - 14 '- Regno Unito





◊ Theo MONTOYA (Colombia) FIGLIO DI SODOM - Documentario - 15 ′ - Colombia, Argentina





◊ Paul NOUHET (Francia) CAMILLE SENZA CONTATTO - 15 ′ - Francia





◊ David PINHEIRO VICENTE (Portogallo) O CORDEIRO DE DEUS (L'AGNELLO DI DIO) - 15 ′ - Portogallo, Francia





◊ Lkhagvadulam PUREV-OCHIR (Mongolia) SHILUUS - 13 ’- Mongolia, Regno Unito





◊ Paul SHKORDOFF (Canada) BENJAMIN, BENNY, BEN - 7 ’- Canada





◊ Leonardo VAN DIJL (Belgio) STEPHANIE - 15 ’- Belgio





◊ Zachary WOODS (Stati Uniti) DAVID - 11 ’- Stati Uniti







Il comitato di selezione dei cortometraggi è composto da 6 donne e 5 uomini: Alice Kharoubi, Julien Hossein, Camille Hébert Benazet, Colin Maunoury, Melissa Malinbaum, Wim Vanacker, Zoé Klein, Jacques Kermabon, Claire Vassé, Félix Chrétien e Kasia Karwan.



Nel 2019, la Palma d'oro per i cortometraggi è stata assegnata a THE DISTANCE TRA NOI E IL CIELO di Vasilis KEKATOS (Grecia), da una giuria presieduta da Claire DENIS e composta da Stacy MARTIN, Panos H. KOUTRAS, Eran Kolirin e Cătălin MITULESCU