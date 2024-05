Monaco, il Roseto Princesse Grace compie 40 anni: le immagini delle celebrazioni

In programma una visita del Roseto e della mostra fotografica che ripercorre la sua storia attraverso le diverse fasi di allestimento del giardino, scoperta delle rose in concorso nell'ambito del 7º Concorso Internazionale di Rose e delle animazioni attorno ai cinque sensi che erano proposte ai bambini del Centro di Ricreazione Principe Alberto II come il laboratorio di rinvaso, il gioco di pista attraverso la sezione del roseto riservata alle rose con il nome dei membri della famiglia Princière e lo stand di presentazione della casa Florian che trasforma i petali di rosa in canditi e altri dolci.