Haut de Cagnes: una giornata dedicata all’arte in festa

A Cagnes sur Mer è stato creato un evento mensile “forte”, con l'obiettivo di mettere in evidenza gli artisti e «Far rinascere la piccola Montmartre di un tempo».



La festa illumina i vicoli del vecchio borgo di Cagnes-sur-Mer ed offre uno spettacolo artistico accattivante.



Ogni prima domenica del mese, la città di Cagnes-sur-Mer offre una programmazione ricca di musica, animazioni e scoperte artistiche ed attira appassionati d'arte e famiglie in cerca di intrattenimento culturale.





In programma, il 5 maggio 2024, incontri unici e laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia

In particolare:

Mostre – Au dela du regard – Château-musée Grimaldi

Musica– Les dimanches musicaux – « Amour de printemps, printemps d’amour » Château-musée

Laboratori – Peinture sur bois d’olivier – démonstration technique pâte fimo

Visites guidées et conférences

Giochi – scoperta di nuovi giochi in legno con la Ludoteca

Tanti gli artistiche si potranno incontrare domenica 5 maggio in luoghi diversi:

La Crypte – Alice Magnin – Silvina Carbone

Atelier Esty – Esty Grossman – Patricia Lemaire

Le Lavoir – Véronique Pépin - Myriam Theveniaud

Galerie Tresor – Julie Genet

Atelier Iwahana – Yuka Iwahana

L’Oeuvre Au Noir – Atelier de Gravure

L’Aamuséee – Slava Rogin

Atelier Sandy H – Sandra Haller

Le Pressoir – Setch – Oli Romanelli – Jane Cros – SYLB – Shandi Bouscatier

Espace Silvy – GEN

Atelier Bornetto - Virginie Bornetto

La Petite Pochette – Mélanie Martinez