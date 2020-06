Formula 1. Tra dieci giorni il via del Mondiale 2020: Leclerc dove eravamo rimasti?

Sono passati tre mesi e mezzo da quando il ciclone del Coronavirus si è abbattuto sul circus della Formula 1, sconvolgendo un paddock già pronto a partire per il primo consueto appuntamento australiano in quel di Melbourne.

E gli altri? Non sono certo stati a guardare, provando ad approfittare di questa lunga sosta per cercare di colmare un gap tecnico in quello che si preannuncia un Mondiale condensato in pochi mesi, dove tutto può succedere. Qui arriviamo al capitolo Ferrari: nel 2017 e nel 2018 le prime parti di stagione erano state tutt'altro che negative, a dimostrazione che in casa rossa sul breve periodo si può (e si deve) puntare forte al colpaccio. Con Charles Leclerc? I segnali puntano tutti in direzione del monegasco, visto il divorzio già annunciato con Vettel a fine campionato. Non è stato detto esplicitamente, ma viste le condizioni sembra difficile pensare a una partenza alla pari nelle gerarchie come successe un anno fa.