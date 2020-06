Jazz domani sera nei giardini di Villa Masséna a Nizza

So What

Villa Masséna propone, il mercoledì alle 20, un incontro d'estate nei suoi giardini per dare spazio a musica, danza, teatro e costume con denominatore la storia della città.

Si tratta di una serie di iniziative inserite nel vasto cartellone di “Mon été à Nice”

Un’occasione anche per visitare il Museo che sarà aperto, nei giorni di spettacolo, anche dalla 18 alle 19,30.



Mercoledì 1° luglio 2020, ore 20 - So What – Concert de jazz

Dal 1918 con l'arrivo delle truppe americane sulla Costa Azzurra, il jazz divenne popolare, portando alla creazione del primo festival jazz internazionale nel 1948. Per evocare questo evento, Villa Masséna ha invitato la compagnia "So What" .



La compagnia "So What" pratica da oltre venti anni musica jazz del 21 ° secolo scritta ed improvvisata: musica gioiosa, da ascolto, immaginata per il pubblico e il palcoscenico. Composizioni e standard rivisitati, il desiderio di incontrarsi attorno ad un medesimo linguaggio, quello della musica di oggi, vivace, libera, festosa, creativa, dall'Etiopia alla Costa Azzurra. Un matrimonio tra l'occhio e l'orecchio, in quel luogo unico che sono i giardini del Museo Masséna.



Durata 2 ore, l’ingresso alla Villa è sia dalla Promenade des Anglais n. 35, sia da Rue de France