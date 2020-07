Estrosi incassa il sì del Primo Ministro Jean Castex: Nizza sarà più sicura (Foto)

Lo Stato francese è stato rappresentato ai massimi livelli, ieri, a Nizza per indicare con chiarezza come la questione dell’ordine e della sicurezza rappresentino, in questo momento, una delle preoccupazioni maggiori per chi governa la Francia.

Erano presenti il Primo Ministro Jean Castex, il Ministro dell’Interno Gerald Darmanin (alla terza presenza in Costa Azzurra in meno di quindici giorni) e il Ministro di Giustizia Eric Dupond Moretti.



Non sono passate sotto silenzio le tensioni in alcuni aree cittadine, soprattutto ai Moulins, dove sono all’ordine del giorno attività non proprio in linea con la legge.



Il rischio è che la “malattia” possa propagarsi dalle periferie e giungere nel centro cittadino, impegnato in queste settimane nel difficile “recupero” di una stagione turistica estremamente difficile che ha necessità di poter contare su tranquillità, serenità sotto molti punti di vista, da quello sanitario a quello dell’ordine pubblico.



Jean Castex, neo primo ministro, non è giunto a Nizza a mani vuote, ma ha annunciato quanto il Sindaco Christian Estrosi voleva sentirsi dire, in pratica accogliendo tutte le sue richieste:





A Nizza, unica città di Francia, partirà un esperimento che darà maggiori poteri agli agenti di polizia municipali;

60 agenti della Police Nationale giungeranno in città per dare manforte ai colleghi;

I poliziotti in servizio a Nizza, città particolarmente cara per quanto riguarda il costo della vita, riceveranno un bonus per fidelizzare la loro presenza. Il bonus scatterà dopo due anni di servizio.

Conferma del sostegno finanziario da parte dello Stato per la realizzazione dell’Hôtel des Polices nell'ex ospedale di Saint Roch.



Nizza sarà la prima città in Francia, dunque, a sperimentare maggiori poteri per gli agenti di polizia municipali: è così stata accolta la richiesta di Christian Estrosi che potrà anche assumere 80 nuovi agenti di Polizia Municipale, sapendo che i loro compiti e le loro funzioni saranno accresciute.



Pieno riconoscimento anche alle richieste sindacali: il bonus fedeltà per i poliziotti era una forte richiesta da parte dei sindacati, per arrestare il fuggi fuggi, dalla città degli agenti e degli ufficiali con maggior esperienza attirati da altre località molto meno care.



Confermato anche dal Primo Ministro Jean Castex, come aveva già fatto il ministro dell’Interno Gérald Darmanin il 13 luglio, il sostegno finanziario dello Stato al progetto dell’Hôtel des Polices che riunirà 2000 agenti di polizia nazionali e municipali e sarà dotato di un centro di ipervisione di 3500 m2 tecnologicamente all'avanguardia.



Inoltre il primo ministro ha assicurato che verrà accelerato il dossier relativo alla realizzazione del nuovo carcere di Nizza, in sostituzione di quello attuale estremamente fatiscente.



Un “regalo” è giunto anche dal Ministro di Giustizia, Eric Dupond Moretti: 150 posti aggiuntivi andranno a rafforzare l’organico, così da incidere in modo sensibile per assicurare “la repressione dei reati quotidiani e la prevenzione della recidiva".