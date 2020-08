Tour de France: da questa sera a mezzanotte si può tentare la fortuna

Da questa sera, domenica 23 agosto 2020, a mezzanotte è possibile “tentare la sorte” per entrare tra i 500 “fortunati” che, gratuitamente, potranno assistere, giovedì 27 agosto 2020, dalle 17,45 allo spettacolo che culminerà con la presentazione delle squadre partecipanti alla 107ma edizione del Tour de France.

Per “tentare la fortuna” clicca qui

La registrazione consente di opzionare fino ad un massimo di 5 posti. Ai sorteggiati verrà inviata una mail di conferma.



Il programma della serata di presentazione del Tour de France prevista per il 27 agosto 2020, a partire dalle 17,45, in Place Massena, prevede un grande spettacolo con tanto divertimento.

La serata inizierà con Jay Style e les agitateurs de tribune. In programma anche Antoine Garrel, Spotlight, i Tambours du Bronx, Berywam, Duo Now e tantissime sorprese, una più spettacolare dell'altra, punteggeranno la serata.

Quindi l’arrivo delle squadre partecipanti e dei campioni che si disputeranno la maglia gialla.