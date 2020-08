La Comunità Europea eroga due nuovi finanziamenti a Nizza

La città di Nizza e la Métropole Nice Côte d’Azur hanno ricevuto 1,4 milioni di euro di finanziamenti europei per creare un centro sociale a Les Moulins e costruire un nuovo impianto di riciclaggio a L’Ariane

Durante l'ultimo comitato di programmazione dei fondi FESR 2014-2020 della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, la città di Nizza e il suo Servizio Sociale hanno ottenuto un finanziamento europeo per un importo di 191.500 euro per l'installazione, nel 2021, di un centro sociale nella vecchia biblioteca nel quartiere Moulins e la Métropole Nice Côte d’Azur un finanziamento di 1.153.622 euro per l'installazione, sempre nel 2021, di un nuovo impianto di riciclaggio nel cuore del quartiere Ariane.



Christian Estrosi, sindaco di Nizza, nel commentare il finanziamento ha sottolineato come: "Lo stanziamento di 1,4 milioni di fondi strutturali europei consentirà di realizzare nuovi progetti a vocazione sociale e ambientale per il rinnovamento urbano dei Moulins e dell’Ariane, quartieri in piena evoluzione grazie alle trasformazioni avviate”.



I fondi, in particolare, consentiranno di realizzare nel quartiere dei Moulins, un centro sociale che sarà uno spazio di risorse in termini di diritti, informazione e orientamento per gli abitanti del quartiere, in particolare i giovani e gli anziani e nel quartiere Ariane un nuovo centro di riciclaggio che consentirà di migliorare la qualità della vita degli abitanti bonificando e abbellendo i terreni abbandonati e limitando i depositi illegali.