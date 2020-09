Nizza: annullato il Festival del Libro

E’ un lento stillicidio, ma non passa quasi giorno senza l’annullamento di manifestazioni ed appuntamenti.

Ora il Covid 19 ha costretto il prestigioso Festival du Livre di Nizza ad alzare bandiera bianca.

La manifestazione, che attirava migliaia di appassionati e di lettori, che oltre a proporre tanti libri ed a calamitare autori prestigiosi, prevedeva anche decine di incontri, conferenze e dibattiti si sarebbe dovuta tenere dal 18 al 20 settembre al Jardin Albert Ier.

Si svolgerà, invece, il 28, 29 e 30 maggio 2021.

Ogni anno, il Festival del Libro riunisce non meno di 200 autori e decine di migliaia di visitatori sotto il sole di Nizza.

Oggi non vi sono le condizioni minime di sicurezza per organizzare un simile avvenimento che è un grande vento culturale e come tale va inteso ed anche rispettato.

Potrebbe essere la piattaforma culturale della città di Nizza cultivez-vous.nice.fr ( Clicca qui ) a supplire, almeno in parte, come già fatto durante il periodo di confinamento primaverile, proponendo dibattiti e conferenze.

Per conoscere dal vivo scrittori, editori e critici occorrerà, invece, attendere il prossimo mese di maggio.