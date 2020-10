Conferenze, proiezioni, mostre, il ricco ottobre dell’Artistique a Nizza

Dalla sua riapertura nel dicembre 2019, l'Artistique è stata un luogo unico e multidisciplinare con spazi espositivi permanenti di opere d'arte della Collezione Donazione Ferrero e del Centro per le Arti e la Cultura, che sono ora l'ambientazione di un programma rivolto a un pubblico alla ricerca della conoscenza e della cultura.

Questi gli appuntamenti di ottobre



Les Rencontres de L’Artistique



Sabato 3 ottobre 2020 ore 16 – “L’école de Nice. Une avant-garde face au monde”

A cura di Elodie Antoine, diplômée d’histoire de l’art contemporain et spécialiste des groupes d’artistes en France autour de Mai 1968.



Sabato 10 ottobre 2020 ore 16 – “Le k.o. esthétique de Jeff Koons”

A cura di Fabien Danesi, docteur en histoire de l’art et ancien pensionnaire de la Villa Médicis, curateur d’expositions internationales pour le Palais de Tokyo à Paris.

Dagli anni '80, l'artista americano Jeff Koons ha sfidato i principi della modernità artistica. In quanto tale, possiamo dire che il suo lavoro è l'espressione della fine dell'estetica e del giudizio critico?

Moderatore : Fabrice Flahutez, professeur à l’Université de Lyon Saint-Etienne et commissaire d’expositions internationales.



Les grands entretiens du Festival du Livre