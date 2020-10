Le luminarie del Principato di Monaco: 112 motivi trasversali, 615 motivi su candelabri e 19 scenografie

Come ogni anno le squadre del Dipartimento di Animazione del Comune hanno già avviato l'installazione delle luci nella città.

Gli elettricisti lavorano in collaborazione con la società Adage, una filiale di Blachère Illumination, per far installare nelle strade del Principato 112 motivi trasversali e 615 motivi su candelabri. A queste si può aggiungere l'installazione di 19 scenografie (soffitti luminosi, decorazioni per pavimenti, ecc.).



Da diversi anni, il Comune di Monaco è impegnato in un approccio a favore dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile. Come partner ha scelto un'azienda che condivide gli stessi valori e garantisce decorazioni luminose 100% LED ed eco-progettate. Le strutture sono biodegradabili al 100% perchè costruite da derivati di da canna da zucchero, alluminio riciclato e riciclabile, e le lucine elettriche verranno raccolte e riciclate dopo l'uso. Infine, anche la gestione delle risorse elettriche è padroneggiata e controllata dal Servizio di Animazione grazie ad un sistema di telecontrollo intelligente.



Anche quest'anno saranno disponibili al pubblico le due applicazioni interattive Playmagic e Playcolor Monaco: la prima permette l'interazione con Babbo Natale e altri personaggi attraverso un sistema di realtà aumentata; e il secondo diventare il "maestro delle luci" cambiando il colore delle luminarie.

L'illuminazione della città si svolgerà da Place du Marché de la Condamine venerdì 20 novembre alle 18:00.