Cannes, inaugurato il pontile dell'isola di Sainte-Marguerite (Foto)

È stato inaugurato ieri, a Cannes, il pontile, rinnovato e sicuro, dell'isola di Sainte-Marguerite.

Si è trattato di un complesso intervento, durato tre inverni consecutivi, che ha consentito la completa ricostruzione della banchina di accoglienza e delle strutture di attracco delle navette e delle imbarcazioni.

L'area è stata abbellita anche con l'installazione di arredi moderni integrati col paesaggio e alla piantumazione di ulteriori otto alberi.

La zona di attracco dell'isola Sainte-Marguerite è composta, da ovest a est, dal pontile n. 2, dal molo di accoglienza, dal pontile per gli automezzi pesanti e dal pontile n. 3.

L’intervento si propone di garantire la stabilità e la sicurezza degli edifici e l'abbellimento del sito. L'obiettivo è migliorare l'accoglienza dei 500 mila visitatori annuali dell'isola Sainte-Marguerite.

I lavori, costati 4,25 milioni di euro comprendono la demolizione e la ricostruzione dei pontili n. 2 e 3, del pontile di approdo automezzi e della banchina di ricezione.

I pontili n. 2 e 3 sono ora decorati con pavimentazioni in legno, bitte di ormeggio, bitte in ghisa e illuminazione tramite paletti luminosi. È inoltre installato un varco di accesso per gestire e mettere in sicurezza i flussi di visitatori.