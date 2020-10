Serenella Sossi in mostra con gli artisti stArt al 109 di Nizza

Nell'ambito degli eventi organizzati da stArt per festeggiare i 30 anni dalla sua costituzione, è prevista questa importante mostra a cui partecipa anche Serenella Sossi : "gli artisti stArt al 109" prestigioso Polo Culturale Contemporaneo della città di Nizza – 89 route de Turin – dal 23 al 31 ottobre, orario: 13 - 19.

Nello spazio a lei riservato, S.Sossi propone tre nuove installazioni:

I suoi ormai noti "Fiammiferi" in una nuova versione, il gruppo degli "Scriba" tra cui quello in bronzo e l'allestimento de "l'altra faccia della luna" serie di sfere di diverso formato in terra cotta e smaltate, integrato dalla serie di cubi sempre di varie dimensioni a rappresentare l'elemento terra. Inoltre, alcuni quadri di piccolo formato, in tema con le sculture esposte.

Nella foto allegata una precedente installazione di "fiammiferi" con l'artista.

Inaugurazione/vernissage sabato 24/10 in continuato dalle 13 alle 19.

Le visite sono ammesse con obbligo di mascherina e nel rispetto delle norme vigenti.

Nel contempo vi invitiamo a visitare la mostra virtuale dei 30anni stArt sul link: https://youtu.be/ftLvQrg4YOk (la presentazione di S.Sossi è dal minuto 5:20)