Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

"Le thé sur la banquise" - Théâtre du Tribunal

Dal 22 al 24 ottobre 2020

Spectacle à 20h30, séance supplémentaire le samedi à 18h.

5 Place Amiral Barnaud.



Tour de carte et territoire Houellebecq

Dal 23 al 25 ottobre 2020

Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche.

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



Stages Enfants - Théâtre du Tribunal

Fino al 29 Ottobre 2020

À Théâtre du Tribunal



Université des Savoirs - " Rêve d’un Autre Monde : Les Exoterres "

Il 27 Ottobre 2020 ore 18

À Salle des associations

Cours Massena



Exposition "Une histoire de la gravure"

Fino al 31 ottobre 2020

Exposition d’oeuvres gravées et d’ouvrages d’art issus de la collection particulière de Frédéric Ballester, expert en art contemporain et ancien directeur de la Malmaison, assortie de vitrines pédagogiques prêtées par Dominique Prévost, artiste graveur et président de l’Atelier du Safranier.

19 Boulevard Chancel



Exposition "les mythes s'affichent..."

Fino al 21 Novembre 2020

Espace Culturel des Arcades



"Portraits de famille" au musée Picasso

Fino al 17 gennaio 2021

Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h, fermeture des caisses à 12h30 et 17h30

Fermé le lundi

Place Mariejol



CAGNES-SUR-MER

JEUX D'AUTOMNE

Fino al 24 ottobre 2020

Place de Gaulle et Cours du 11 novembre

Informations www.cagnes-tourisme.com/fr/manifestations/du-17-au-24-octobre.html



CANNES

SPECTACLE, Marionnette Pourquoi pas!

Giovedì 22 ottobre 2020 ore 14,30 e 16

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



EXCURSION, Parcours pédestre - Quartier Prado-République

Giovedì 22 ottobre 2020 ore 9,30

Lieu de départ : espace Calmette, 18 rue Docteur Calmette, Cannes



CONCERT,Musique -

Le petit bestiaire fantastique

Conte musical

Venerdì 23 ottobre 2020 ore 15

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONCERT, Musique - Panique au bois béton

Conte funk et hip hop - L'Armada productions

Sabato 24 ottobre 2020 ore 17

MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



SPECTACLE, Opéra - Opéra minuscule

Compagnie Be

Domenica 25 ottobre 2020 ore 9,30 - 10,30 - 15

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



SPECTACLE, Théâtre - La ferme de Léonie

Lunedì 27 ottobre 2020 ore 10, 14,30 e 16,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



ANIMATIONS, Graines maritimes

Journée nature - Pour les enfants de 7 à 10 ans

Image de l'île Sainte-Marguerite

Marted' 27 ottobre 2020 ore 9,30

Lieu : île Sainte-Marguerite



EXCURSION, Parcours pédestre - Quartier russe

Mercoledì 28 ottobre 2020 ore 9,30

Lieu de départ : 81 avenue Maréchal Juin, Cannes



EXPOSITION, Lumière en corps

Sandrine Richard et Clémentine Babb

Fino al 25 ottobre 2020

50 rue Léon Noël, Cannes



EXPOSITION, Photographie Instants volés au Suquet

Photographies d'Hubert Dhumez (1882-1954)

Fino al 31 ottobre 2020

Moulin Forville, 17 rue Forville, Le Suquet,



EXPOSITION, Kehinde Wiley, peintre de l'épopée

Fino al 1° novembre 2020

Centre d’art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition, Peinture, Portraits de femmes

Fino al 15 novembre 2020

Orari

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 19 (mercoledì 21)

Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Ottobre e Novembre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Musée de la Castre

Le Suquet



Exposition, Kehinde Wiley, peintre de l'épopée

Louis Cane. Sculptures

Fino al 30 novembre 2020

Orari

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 19

Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 18

Ottobre e Novembre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Peinture

Olivier Masmonteil. Des horizons si grands

Fino al 6 dicembre 2020

Orari

Martedì - venerdì: 13 - 17

Sabato e domenica: 10 - 13 e 14 -18

Suquet des Art(iste)s - Résidence d’artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, Photographie En somme, j'ai vu de l'eau, du soleil, des nuages…

Photographies d’Elger Esser

Fino al 25 aprile 2020

Musée de la Mer

Île Sainte-Marguerite



CARROS

EXPOSITION "BONOBO"

Fino al 31 ottobre 2020

Médiathèque André Verdet

5 Boulevard de la Colle Belle - Rond Point André Verdet



EXPOSITION TELLUS

Fino al 17 gennaio 2021

Centre International d'Art Contemporain, Château de Carros

Plaço du Casteu - Château de Carros



LE BROC

DIANE TELL

Domenica 25 ottobre 2020

12 rue des Jardins - 06510



LEVENS

BÉNÉDICTE WATTEAU, PEINTRE & FLORENT DUBREUIL, PHOTOGRAPHE

Fino al 25 ottobre 2020

GALERIE DU PORTAL

”La nature nous parle, écoutons là” : Bénédicte WATTEAU, peintre “Clartés nocturnes” : Florent DUBREUIL, photographe

Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



MENTON

Spectacle musical « Billie Holiday » présenté par Lucien Rosso et accompagné par Lana Rosch Trio.

Sabato 24 ottobre 2020 0re 15

L’Odyssée, Bibliothèque municipale

Palais de l’Europe – 8 avenue Boyer



Film "Notre Dame des Fontaines" par André Maggi.

Mercoledì 28 ottobre 2020 ore 15 e ore 17

L’Odyssée, Bibliothèque municipale

Palais de l’Europe –

8 avenue Boyer 06500 Menton



Exposition : trésors d’épaves

Musée de Préhistoire régionale

Rue Lorédan Larchey



Exposition - Dieter Filler & Bianca Tosti. ArTextures en mode tissus et boutons

Fino al 7 novembre 2020

La Galerie est ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Exposition temporaire - un regard sur les collections du musée Jean Cocteau

Le musée du Bastion présente des œuvres issues des collections historique et Séverin Wunderman

Fino al 25 ottobre 2020

Tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi

Quai Napoléon III



Exposition Photomenton - Prix de la Ville de Menton

Fino al 7 novembre 2020

La Galerie est ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

8 avenue Boyer



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Giovedì 22 ottobre 2020 ore 15

Venerdì 23 ottobre 2020 ore 15

Sabato 24 ottobe 2020 ore 15

Domenica 25 ottobre 2020 ore 15

Martedì 27 ottobre 2020 ore 15

Mercoledì 28 ottobre 2020 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DES COLOMBIÈRES

Giovedì 22 ottobre 2020 ore 10,30

Martedì 27 ottobre 2020 ore 10,30

Rendez vous à l’ entrée du jardin

312 Route de Super Garavan



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR: LA SALLE DES MARIAGES DE JEAN COCTEAU

Giovedì 22 ottobre 2020 ore 14,30

17 Rue de la République



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Venerdì 23 ottobre 2020 ore 10

Martedì 27 ottobre 2020 ore 14,30

21 Prom. Reine Astrid



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN FONTANA ROSA

Venerdì 23 ottobre 2020 ore 10

Lunedì 26 ottobre 2020 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 26 ottobre 2020 ore 15

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée : La vieille-ville en famille

Mercoledì 28 ottobre 2020 ore 14,30

Place de la Conception



VISITE GUIDÉE LES RUELLES DE L’HISTOIRE

Martedì 27 ottobre 2020 ore 14,30

Visite guidée éclair : La chapelle des Pénitents Blancs

Mercoledì 28 ottobre 2020 ore 14,30

MONACO

Miró, la peinture au défi

Fino a domenica 25 ottobre 2020,

56, boulevard du Jardin Exotique



5e E-Rallye Monte-Carlo

Da giovedì 22 a domenica 25 ottobre 2020

Principauté de Monaco



La Souricière

Giovedì 22 ottobre 2020 ore 20,30

12, avenue d'Ostende



George Dandin, comédie en musique de Molière et Lully avec Alka Balbir, Armel Cazedepats Michel Fau, Philippe Girard, Florent Hu, Anne-Guersande Ledoux et Nathalie Savary

Giovedì 22 ottobre 2020 ore 20,30

Grimaldi Forum Monaco10, avenue Princesse Grace



Pierre Le-Tan

Exposition de Pierre Le-Tan , peintre, dessinateur, illustrateur et décorateur

Dal 23 al 25 ottobre

Nouveau Musée National de Monaco

56, boulevard du Jardin Exotique



Série Grande Saison

Venerdì 23 ottobre 2020 ore 20

Série Grande Saison : récital de piano par Boris Berezovsky, organisé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au programme : Maurice Ravel, Claude Debussy, George Gershwin, Paul Hindemith et Sergueï Prokofiev

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Série Grande Saison

Sabato 24 ottobre 2020 ore 20

Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Charles Dutoit avec Martha Argerich, piano. Au programme : Serge Prokofiev et Igor Stravinsky

Boulevard Louis II



31ème SPORTEL Awards

Da domenica 25 a mercoledì 28 ottobre 2020

La 31ème édition des SPORTEL Awards proposera pendant quatre jours, des événements ouverts au public, mettant à l’honneur le sport, ses champions et les valeurs qu’ils véhiculent. Elle récompensera également les meilleures séquences et les meilleures oeuvres sportives de l’année au cours de la prestigieuse cérémonie des SPORTEL Awards. Au programme : La Cérémonie des SPORTEL Awards, des conférences, des rencontres exclusives, des séances de dédicaces, des projections …

avenue Princesse Grace



6e Cycle International d'Orgue

Domenica 25 ottobre 2020 ore 16

6e Cycle International d'Orgue avec Silvano Rodi, orgue et Joseph Lia, baryton, organisé par l'Association In Tempore Organi avec le COM.IT.ES et la Fondation K

Place Sainte Dévote



Salon Monaco Business

Martedì 27 ottobre 2020

8e Monaco Business, le salon dédié aux entreprises

Boulevard Louis II



L'amour c'est gai, l'amour c'est triste

Martedì 27 ottobre 2020 ore 20

Tout l'Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du film "L'amour c'est gai, l'amour c'est triste" de Jean-Daniel Pollet, organisée par l'Institut audiovisuel

1, boulevard Albert Ier



Profondeurs

Fino a venerdì 6 novembre 2020, (du lundi au vendredi) de 10h à 12h et de 15h à 18h30 Maison de France

Exposition photographiques "Profondeurs" d'Olivier Jude et Sylvie Laurent

42, rue Grimaldi



Exposition "Mystery of love" par l'artiste Natalija Vincic

Fino al 15 novembre 2020

Exposition interactive "Immersion"

Fino al 31 dicembre 2020

Exposition interactive "Immersion" qui rend hommage à la majestuosité de la Grande Barrière de Corail. Venez vivre une plongée à la rencontre des espèces emblématiques qui peuplent le plus grand écosystème corallien de la planète

Avenue Saint-Martin



Monarchéo

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Exposition permanente : "Monarchéo, l’Archéologie monégasque révélée"

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Portraits filmés

Fino a domenica 3 gennaio 2021

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

Exposition "Portraits filmés" de Charles Freger, organisée par la Direction des Affaires Culturelles de Monaco

4, quai Antoine Ier



Artifices instables : Histoires de céramiques

Fino a domenica 31 gennaio 2021 Nuveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Exposition sur le thème "Artifices instables : Histoires de céramiques"

Villa Sauber17, avenue Princesse Grace



Shimabuku

Fino al 21 février 2021,

Nouveau Musée National de Monaco

Exposition "Shimabuku"

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

CONFERENCES, COLLOQUES ET CONCERTS

Fino al 16 dicembre 2020

Le SOE en France: les Langlois aux côtés des agents de ce service secret britannique durant la seconde guerre mondiale

Histoire Giovedì 15 ottobre 2020 ore 16



LE FESTIVAL CINÉROMAN

Dal 21 ottobre 2020 al 25 octobre 2020

CINÉMA PATHE GARE DU SUD - CINEMATHEQUE DE NICE - THÉÂTRE DE L'ARTISTIQUE



LA FOLLE EXUBÉRANCE DES ANNÉES 60

Dal 24 ottobre 2020 al 25 ottobre 2020

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE NICE

Spectacle musical - Opérette.

127 av de Brancolar



ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NICE

Domenica 25 ottobre 2020 ore 15,30

KIOSQUE DU JARDIN ALBERT 1er



LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ

Domenica 25 ottobre 2020 ore 18

THÉÂTRE DE LA CITÉ

3 rue Paganini



BEETHOVEN

Lunedì 26 ottobre 2020 ore 12,15

L'ARTìISTIQUE, CENTRE D'ARTS ET DE CULTURE

Orchestre Philharmonique de Nice. Ludwig van Beethoven : Sonate pour violon et piano, opus 12 n° 3 - Trio avec piano en ré majeur, opus 70 n° 1, « des Esprits ».

beethoven

27 bd Dubouchage - 06000 NICE



SI LE COUGOURDON M’ÉTAIT CONTÉ…

Fino al 30 ottobre 2020

PALAIS LASCARIS

15 rue Droite



"DES FLEURS AU CARRÉ" SERGIO SAAD

Fino al 30 ottobre 2020

PARC PHOENIX

405 Promenade des Anglais



LE BALLET TRIBALESQUE

Fino al 31 ottobre 2020

LA STATION

Exposition de Charlotte Vitaioli.

89 route de Turin



LA NATURE DANS TOUS SES ÉCLATS

Fino al 1°novembre 2020

PARC PHOENIX

405 Promenade des Anglais



LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE

Fino all'8 novembre 2020

THÉÂTRE DE LA COMÉDIE DE NICE

Horaires :

20:50 : jeudi, vendredi et samedi. 17:30 dimanche

12 rue Auguste Gal - 06300 NICE



CENTAURES ET PACHOLETTES - LE BESTIAIRE DE CESAR

Fino al 14 novembre 2020

L'ARTISTIQUE, CENTRE D'ARTS ET DE CULTURE

27 bd Dubouchage - 06000 NICE



LES ANNÉES JOYEUSES

Fino al 15 novembre 2020

MUSÉE MASSÉNA

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



DE L’INFINIMENT PETIT À L’INFINIMENT GRAND

Fino al 20 novembre 2020

PARC PHOENIX

405 Promenade des Anglais



GILLES POURTIER "IF I LOOK HARD ENOUGH INTO THE SETTING SUN"

Fino al 22 novembre 2020

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier



LES RENDEZ-VOUS DU JARDIN

Fino al 28 novembre 2020

Horaires:Les samedis à 15:00 et 17:00. Les dimanches à 11:00

PROMENADE DU PAILLON - KIOSK DU TNN



COUGAR.COM

Fino al 29 novembre 2020

THÉATRE BELLECOUR

17:30 : uniquement les dimanches

14 rue Trachel - Bat. B - 06000 NICE



NICE ET LE SECOND EMPIRE

Fino al 30 novembre 2020

MUSÉE MASSÉNA

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais - 06000 NICE



DE COULEUR ET D’ENCRE. CHAGALL ET LES REVUES D’ART

Fino all'11 gennaio 2021

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



CONEX::5

sabato 10 ottobre 2020 ore 23

PALAIS NIKAIA LIVE

Avec Octave One live - JC Laurent - OSH b2b Shahin

163 route du Mercantour



3 D DENSE

Sabato 10 ottobre 2020 ore 20,30

THÉÂTRE FRANCIS GAG

4 rue de la Croix



LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE

Fino all'8 novembre 2020

THÉÂTRE DE LA COMÉDIE DE NICE

Horaires: 20:50 : jeudi, vendredi et samedi. 17:30 dimanche

12 rue Auguste Gal



GILLES POURTIER "IF I LOOK HARD ENOUGH INTO THE SETTING SUN"

Fino al 22 novembre 2020

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier



UN POINT COMPLET SUR LA SITUATION

Fino al 4 dicembre 2020

ESPACE A VENDRE

10 rue Assalit - 06000 NICE



ERIC DUYCKAERTS, FUNAMBULE ÉLÉMENTAIRE

Fino al 4 dicembre 2020

ESPACE A VENDRE

10 rue Assalit - 06000 NICE



INFINITE VILLAGE

Fino al 5 dicembre 2020

LE 109

Exposition collective, projections, performance et ateliers.

50 bd Jean-Baptiste Vérany



L'EFFET DOMINO

Fino al 5 dicembre 2020

LE 109

Exposition collective.

50 bd Jean-Baptiste Vérany



MOVING THINGS - VIOLAINE LOCHU ET JOÃO FIADEIRO

Fino al 3 gennaio 2021

VILLA ARSON - ECOLE ET CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 av Stephen Liégeard



DE COULEUR ET D’ENCRE. CHAGALL ET LES REVUES D’ART

Fino all'11 gennaio 2021

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



LA MORT N'EST PAS UNE FIN - NÉCROPOLIS

Fino al 17 gennaio 2021

MUSEE D'ARCHEOLOGIE DE NICE CIMIEZ

160 av des Arènes de Cimiez



URSULA BIEMANN - SAVOIRS INDIGÈNES - FICTIONS COSMOLOGIQUES

Fino al 17 gennaio 2021

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein - 06300 NICE



PENTTI SAMMALLAHTI, « MINIATURES »

Fino al 24 gennaio 2021

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



RÉGIONS D'ÊTRE - SLAVS AND TATARS

Fino al 31 gennaio 2021

VILLA ARSON - ECOLE ET CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 av Stephen Liégeard



SHE-BAM POW POP WIZZ ! LES AMAZONES DU POP

Fino al 28 marzo 2021

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein - 06300 NICE



SOSNO SQUATTE L'ANTIQUE

Fino al 28 marzo 2021

MUSEE D'ARCHEOLOGIE DE NICE CIMIEZ

160 av des Arènes de Cimiez



CENT PORTRAITS POUR UN SIÈCLE

Fino al 30 giugno 2021

PALAIS LASCARIS

15 rue Droite



ROQUEBILLIÈRE

RIVAGE

Fino al 30 ottobre 2020

Exposition photo par le collectif PHOTON

BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE - ROQUEBILLIÈRE



VENCE

ETOILES GRANDEUR NATURE

Fino al 21 dicembre 2020

www.vence-tourisme.com

Col de Vence

villa Alexandrine - 39 rue du 8 mai 45 - Place du Grand Jardin -