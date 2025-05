Mosimann infiamma Monaco: un evento imperdibile per la Fête de la Musique

Monaco si prepara a vivere una serata elettrizzante in occasione della Fête de la Musique. Venerdì 21 giugno 2025, la Mairie de Monaco ha annunciato un evento speciale che vedrà protagonista Mosimann, uno dei DJ e produttori più influenti della scena elettronica internazionale. L’appuntamento è fissato alle 21:30 sul Quai Albert 1er, trasformato per l’occasione in un’arena musicale a cielo aperto.

A dare il via alla serata, alle 20:30, sarà DJ Greenhigh, che scalderà il pubblico in attesa dello spettacolare set di Mosimann. Il concerto sarà completamente gratuito e aperto a tutti, con l’obiettivo di celebrare la musica in uno dei suoi linguaggi più contemporanei e coinvolgenti: l’elettronica.

Il sindaco di Monaco, Georges Marsan, ha sottolineato la scelta innovativa di puntare su un DJ per questa edizione, con l’intento di ampliare il pubblico e offrire un’esperienza musicale diversa dal solito. E Mosimann è senza dubbio un nome perfetto per questo scopo. Artista poliedrico, il DJ franco-svizzero ha costruito la sua carriera attingendo a influenze che spaziano dalla French Touch ai maestri della musica elettronica mondiale, come Jean-Michel Jarre, Daft Punk e Laurent Garnier.

Con oltre dieci anni di esperienza e una presenza consolidata nel prestigioso Top 100 DJ Mag, Mosimann è considerato tra i cinque migliori DJ francesi al mondo. Il suo stile innovativo, che combina deejaying, percussioni, canto e tastiere, lo ha reso un vero “entertainer” capace di offrire show memorabili.

Dalla produzione musicale al coaching nell’emissione The Voice, Mosimann ha dimostrato di essere un artista versatile, collaborando con nomi importanti della musica francese e internazionale, tra cui Grand Corps Malade, Louane, Patrick Bruel e Armin Van Buuren. Con successi come Dancing on my own e set House incisivi, si muove con disinvoltura tra sonorità underground e mainstream, confermando il suo talento nella ridefinizione dei codici del deejaying.

L’appuntamento del 21 giugno si preannuncia come un’esperienza unica per gli appassionati di musica e di performance live. Un evento da non perdere, dove energia e innovazione musicale si fonderanno sullo sfondo della splendida Monaco.