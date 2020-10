La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio:

Secrétaire-sténodactylographe à la Direction des Services Judiciaires (Greffe Général).

Secrétaire-sténodactylographe à la Direction des Services Judiciaires.

Technicien en Télécommunication à la Direction de la Sûreté Publique.

Chef Cuisinier au sein du Mess de la Compagnie des Carabiniers du Prince.

Attaché à la Direction de l'Expansion Économique.