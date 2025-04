Nizza capitale degli oceani: scatta l’operazione sicurezza per l’UNOC 2025

In vista della 3ª Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano (UNOC 2025), in programma a Nizza dal 9 al 13 giugno, la città si mobilita per garantire un’accoglienza sicura e ben organizzata a cittadini e partecipanti.

A partire dal 23 aprile sarà attivato un piano operativo straordinario per accompagnare residenti e lavoratori nelle zone interessate dalle misure di sicurezza.



L’evento, di portata globale, vedrà la partecipazione di oltre 100 capi di Stato e di governo e circa 15.000 delegati tra ricercatori, scienziati, rappresentanti istituzionali e del mondo associativo, con l’obiettivo di accelerare l’azione internazionale per la salvaguardia degli oceani e degli ecosistemi marini.



Per garantire il corretto svolgimento del summit, è stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza, disposto dalla Prefettura, che coinvolgerà ampie aree del centro cittadino, con particolare attenzione al quartiere del Porto.

A partire dal 5 giugno, l’accesso veicolare sarà limitato, mentre dal 6 giugno saranno introdotte restrizioni anche per i pedoni. Le misure rimarranno in vigore fino al termine della conferenza, il 13 giugno.



Censimento al via dal 23 aprile

Per ridurre al minimo i disagi e assicurare l’accesso alle abitazioni e ai luoghi di lavoro situati all’interno della zona rossa, il sindaco Christian Estrosi ha disposto l’avvio di un censimento porta a porta.

Dal 23 al 30 aprile, agenti incaricati dal Comune si recheranno presso gli edifici interessati per registrare residenti, commercianti e dipendenti.



Le visite si svolgeranno nei giorni feriali dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 12:00. Sono tenuti a partecipare al censimento tutti i membri delle famiglie con età superiore ai 12 anni e tutti i lavoratori che devono accedere alla zona regolamentata.



Documentazione richiesta

Per essere registrati, sarà necessario presentare:

Un documento di identità;

Un documento che attesti il domicilio;

Il libretto di circolazione per ogni veicolo che si intende dichiarare;

Un estratto Kbis (per commercianti) o un’attestazione del datore di lavoro (per i dipendenti).

Gli agenti raccoglieranno anche contatti (indirizzo, numero di telefono, email), status (residente, ospite, commerciante ecc.), targhe dei veicoli e informazioni su eventuali esigenze specifiche, come persone a carico o assistenza domiciliare.



In caso di assenza al momento del passaggio degli agenti, verrà lasciato un avviso con le istruzioni per fissare un appuntamento personalizzato.



Punti di accoglienza e assistenza

Chi non riuscisse a partecipare al censimento a domicilio, potrà farlo fino al 2 giugno recandosi presso:

Il Posto di Polizia Municipale del Porto (Quai de la Douane), aperto dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 20:00;

Il Servizio Elettorale (4 rue Ribotti), aperto dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 17:00, e il venerdì fino alle 15:45.



Informazioni e contatti

Dal 23 aprile sarà attivo anche un centro d’ascolto dedicato:

Telefono: 04 97 13 56 00

Email: info.unoc2025@ville-nice.fr

FAQ online: anneedelamer.nice.fr/foire-aux-questions

Canale WhatsApp informativo: “UNOC2025-NICE (infos pratiques)”

Punti informativi durante l’evento

Durante lo svolgimento dell’UNOC 2025, dal 2 al 13 giugno, saranno attivi punti informativi temporanei per fornire supporto ai cittadini e ai congressisti nelle seguenti aree:

Miroir d’eau (Promenade du Paillon)

Quai des États-Unis

Place Île de Beauté