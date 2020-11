“Caro anziano ti scrivo…”, il comune di Nizza si rivolge ai seniors

E’ giunta oggi agli anziani di Nizza, una lettera a firma dell’adjointe Françoise Monier che riallaccia i rapporti già stretti in occasione della prima ondata del Covid 19 e durante la canicule estiva.

Ecco il testo della comunicazione



Carissimi,

Le misure di confinamento annunciate dal Presidente della Repubblica ci hanno portato a chiudere le Maisons des Seniors e l’Office Municipal Niçois des Seniors. Tuttavia, su richiesta di Christian Estrosi, sindaco di Nizza, i servizi municipali rimangono mobilitati per sostenerti durante questo periodo.

Pertanto, la Direzione degli anziani è organizzata in modo da mantenere i nostri legami nel quadro di un rapporto amichevole. Ora, infatti, è possibile registrarsi al sistema di chiamata "Parlons-Nous" tramite il server vocale allo 04 89 04 65 03 (scelta n. 1). Gli addetti ti richiameranno dopo la registrazione e identificheranno le tue eventuali esigenze.



Inoltre, se incontri difficoltà con gli strumenti digitali, il Dipartimento per gli anziani istituisce una linea diretta per supportarti nelle tue necessità e aiutarti a fare gli acquisti online, guardare contenuti divertenti e rimanere in contatto con i tuoi cari.



Dopo la registrazione tramite il server vocale allo 04 89 04 65 03 (scelta n ° 2), sarai contattato dai team che ti guideranno passo passo.



Inoltre , alcuni laboratori di yoga, ginnastica, danza, informatica possono proseguire a distanza tramite strumenti di videoconferenza, per quelli di voi che sono registrati per queste attività.



Infine, video originali su molti temi (sport, benessere, danza, cultura, patrimonio, cucina, ecc.) saranno accessibili, con o senza account, sulla nostra pagina Facebook Seniors Nice Côte d’Azur. I link a questi video ti verranno inviati via email ogni settimana.



Dall'inizio della crisi sanitaria la situazione è in continua evoluzione, dovremo continuare ad adattarci ad essa. Mi impegno a tenervi regolarmente informati.

Prenditi cura di te.



Françoise Monier

Adjointe au Maire déléguée à l'Intergénérationnel et aux Séniors

Vice-présidente de la Métropole Nice Côte d'Azur

Conseillère Départementale