Il vino di Bellet strappa due medaglie d’oro al Decanter World Wines Awards 2020 (Foto)

Il vino di Bellet ottiene un prestigioso riconoscimento, una sorta di laurea assegnata dal prestigioso concorso Decanter World Wines Awards (DWWA), uno dei più ricercati concorsi enologici al mondo.

A conquistare due medaglie d’oro sono altrettanti vini prodotti dal domaine de Toasc , che si trova sulle alture di Nizza, dove si produce il vino di Bellet.



Su 16.518 cuvées provenienti da 56 paesi diversi, a strappare la palma dei “migliori” sono stati il “bianco” del 2018 e il “rosso” del 2016 prodotti dal domaine de Toasc.



Il vino di Bellet fa bella mostra di sé assieme con altri 105 vini francesi che hanno ottenuto quest’anno premi e distinzioni.

I due vini premiati al Decanter World Wines Awards provengono da vitigni autoctoni.



Situato in posizione ideale sulle alture di Nizza, il Domaine de Toasc è una tenuta da 15 ettari sulla quale sono piantati 8 ettari di vigneto e 2 ettari di oliveto. Chiusura: Lunedi tutto il giorno, Domenica tutto il giorno.



Questi i domaines dove si produce il vino di Bellet



DOMAINE DU FOGOLAR COLLET DE BOVIS

370 chemin de Crémat - 06200 NICE Tel. : +33(0)4 93 37 82 52 Vino di Bellet. Il vino di Bellet "Collet de Bovis" è prodotto nella tenuta del Fogolar che si trova al margine di un'antica via romana. Tra i vigneti appartenenti alla denominazione, è quello che si trova più a sud e che beneficia di un regime dei venti particolarmente favorevole. La tenuta domina la valle del Var a ovest e il mare a sud.



CHATEAU DE BELLET

482 route de Saquier - Saint-Roman de Bellet - 06200 NICE Tel. : +33(0)4 93 37 81 57. Château de Bellet, nel cuore della DOC: i vini prodotti con uve di agricoltura biologica sono frutto di una tecnica viti-vinicola d'eccellenza. Chiusura: Lunedi tutto il giorno, Domenica tutto il giorno.



DOMAINE DE TOASC

213 chemin de Crémat - 06200 NICE Tel.: +33(0)4 92 15 14 14 Situato in posizione ideale sulle alture di Nizza, il Domaine de Toasc è una tenuta da 15 ettari sulla quale sono piantati 8 ettari di vigneto e 2 ettari di oliveto. Chiusura: Lunedi tutto il giorno, Domenica tutto il giorno.



CLOS SAINT-VINCENT

Collet des Fourniers - Raccourci n° 8 - St Roman de Bellet - 06200 NICE Tel.: +33(0)4 92 15 12 69 Visita della cantina e del vigneto, su appuntamento. Chiusura: Domenica tutto il giorno.



DOMAINE DE LA SOURCE

303 chemin de Saquier - 06200 NICE Tel.: +33(0)6 17 77 87 98 Tenuta familiare de 5 ettari sulle colline di Nizza, vi fa scoprire il vino bianco (100% Rolle), il rosé (100% Braquet) e il rosso (80% Folle Noire e 20% grenache). Da assaggiare anche l'olio di oliva.



DOMAINE AUGIER

680 route de Bellet - Saint-Roman-de-Bellet - 06200 NICE Tel.: +33(0)4 92 15 11 99 Vino locale delle Alpi Marittime (indicazione geografica protetta rosso, rosato, bianco). Degustazione e vendita in cantina il martedì e il giovedì dalle 16,30 alle 19.



DOMAINE SAINT-JEAN

343 chemin de Crémat - 06200 NICE Tel. : +33(0)6 08 43 22 53 Vini di Bellet biologici



DOMAINE DU CHATEAU DE CRÉMAT

442 chemin de Crémat - 06200 NICE Tel.: +33(0)4 92 15 18 83 A pochi minuti dal centro cittadino e dall'aeroporto di Nice Côte d’Azur, il Château de Crémat è una tenuta vinicola di circa 12 ettari sulle colline di Nizza, la cuore del vigneto di Bellet. Chiusura: Domenica tutto il giorno.