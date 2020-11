Riaprono oggi i parchi e i giardini: attenzione agli orari, in alcune fasce riservati agli anziani

A seguito dell’attentato a Notre Dame, il Comune di Nizza aveva chiuso i suoi parchi e giardini durante il fine settimana di Ognissanti per consentire agli agenti della polizia municipale di dedicarsi alla protezione ed al monitoraggio dei cimiteri.

Da oggi, martedì 3 novembre, i 178 parchi e giardini e i 74 parchi giochi potranno riaprono.



Per proteggere al meglio l'intera popolazione e garantire anche una situazione di tranquillità e di qualità della vita, sono previste fasce orarie appositamente dedicate alle persone anziane in modo che tutte le generazioni possano godere in sicurezza degli spazi verdi della città.



Il Comune di Nizza chiede quindi ai propri cittadini di assicurare la priorità all'accesso ai parchi e ai giardini per gli anziani il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì tra le 14 e le 16.

Il Parc Phoenix rimarrà, invece, chiuso fino a nuovo avviso, nel rispetto delle misure nazionali, in quanto quest’area è considerata struttura aperta al pubblica.



All’interno dei parchi e giardini, come in tutta la città, è obbligatorio indossare la mascherina.