Costa Azzurra in allarme per il deciso aumento dei positivi al Covid: 37 i morti dall'inizio della settimana

Sono 37 i morti a causa del Covid-19, dall’inizio della settimana nelle Alpi Marittime. La conferma è stata data dal quotidiano Nice-Matin, che ha sottolineato la preoccupazione per i dati pubblicati dalla sanità pubblica transalpina.



L'agenzia sanitaria nazionale conta una ventina di decessi legati al Covid-19 negli ospedali delle Alpi Marittime a cui ne vanno aggiunti 17 nelle case di cura. Il numero delle vittime da coronavirus, dall’inizio della pandemia, è così salito a 369 nella regione Paca mentre stanno decisamente aumentando i ricoveri. In tre giorni ben 61 i pazienti in più negli ospedali.



Numeri molto elevati se si pensa che furono 282 al culmine della prima ondata, il 14 aprile. Nei primi tre giorni di questa settimana le terapie intensive hanno raggiunto un tasso di occupazione del 95%.