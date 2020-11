Nizza, una grande catena di solidarietà

Per far fronte all’attuale crisi sanitaria, la città di Nizza ha lanciato un appello alla solidarietà e coesione sociale verso i più fragili e gli isolati che sono privi di ogni sostegno dalla loro famiglia.

Fare la spesa per un vicino anziano, acquistare i farmaci per una persona fragile o portare a spasso il cane... questi piccoli gesti di aiuto reciproco nel quartiere hanno ora un senso.

Ecco perché, come durante il primo confinamento, la città di Nizza rilancia una catena di solidarietà e invita i cittadini ad attivarsi anche sotto il profilo dell’informazione. Naturalmente ogni aiuto dovrà avvenire nel rispetto delle precauzioni che debbono essere adottate in un momento di forte diffusione del virus.