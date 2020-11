Covid, Christian Estrosi a tutto campo: “Noi facciamo di tutto, ma la Police Nationale…”

Era una giornata festiva, ieri, ma alle 16 Christian Estrosi, attorniato da esperti ed amministratori locali, ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulla pandemia che è al sommo delle preoccupazioni per quanto concerne la salute dei cittadini, la tenuta del sistema sanitario ed anche il tentativo di “salvare Natale” giungendo ad un contenimento della diffusione del virus nello spazio di un mese.

Le cifre delle Alpi Marittime indicano una situazione di difficoltà: 218 le persone ricoverate in ospedale e 72 quelle in rianimazione (il picco della prima ondata era stato di 63 persone).

Ciò nonostante la Métropole Nice Côte d'Azur resta la meno colpita fra i grandi agglomerati francesi con 356,8 positivi su 100 mila abitanti.

Questi i dati delle altre aree metropolitane

Métropole Toulon : 451

Aix-Marseille-Provence : 483,8

Lyon: 837,1

Lille : 648,7

Saint Etienne : 953,6

Cosa è stato fatto a Nizza per fermare o almeno rallentare l’epidemia?

Dal 1° di agosto sono stati effettuati più di 25mila test alla popolazione e ai dipendenti della città e della Métropole e 1.221 test antigenici sono stati realizzati all’aeroporto e nelle case di riposo.

Per quanto concerne le mascherine ne sono state distribuite, nel corso della prima ondata di Covid, 3,5 milioni e, dal 18 settembre al 3 novembre, altre 75mila sono state inviate per posta.

Per quanto concerne la situazione ospedaliera dal 10 novembre sono state chiusi al Pasteur 6 blocchi di sale operatorie per trasferirne le risorse in aree critiche e, su richiesta dell’Agenzia Regionale della Salute, sono state deprogrammati gli interventi chirurgici salvo che per le urgenze: la cancellazione non riguarda interventi che potrebbero rivelarsi pericolosi per i pazienti. Da alcuni giorni gli ospedali cittadini hanno cominciato ad accogliere malati provenienti da aree sature della regione.

Per quanto concerne la “speranza” di un miglioramento della situazione prima di Natale (con i comprensibili effetti su commerci e turismo di prossimità) si rende necessario proseguire negli sforzi nelle prossime settimane, di qui l’appello rivolto da Christian Estrosi a comportamenti responsabili da parte dei cittadini e al rispetto dei gesti barriera.

Il Sindaco di Nizza ha reso noto di aver chiesto al governo di ampliare la fascia di coprifuoco dalle 20 alle 6 del mattino e l’istituzione di un’ammenda per chi non rispetta l’isolamento quando è positivo sulla base di analoghe misure già attuate in Svizzera, Gran Bretagna e in moti Paesi asiatici.

Il telelavoro resta una misura base per limitare gli spostamenti: il 100% dei dipendenti della città e della Métropole, non impegnati in servizi prioritari, sta svolgendo il proprio lavoro da casa.

Sotto controllo anche il mercato alimentare di Liberation, che attira molte persone che spesso non rispettano le regole: gli accessi all’area di mercato sarà cintato e le entrate controllate così come saranno incrementati i controlli sui distanziamenti all’interno dei negozi e negli spazi pubblici.

La Police Municipale ha effettuato 1406 controlli di cui 890 in questo mese dei quali 1106 a ottobre e 357 a novembre nei confronti di chi non indossava la mascherina.

Christian Estrosi ha peraltro comunicato di aver rilevato una preoccupante assenza della Police Nationale ed ha chiesto al Prefetto, per domenica, un bilancio dell’attività dello Stato a Nizza.

Quale misura per evitare gli assembramenti sono state rimosse le sedie blu sulla Promenade des Anglais, mentre misure di distanziamento e sanificazione sono state adottate sui mezzi pubblici che tra l’altro registrano un calo di frequentazione di due terzi in settimana e di 3 quarti nei fine settimana.

Il Sindaco di Nizza ha comunicato che saranno rinforzati i controlli per verificare il rispetto delle fasce orarie durante le quali parchi e giardini sono riservati alle persone anziane, con particolare riferimento alla fascia dalle 14 alle 16.