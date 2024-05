Se il vicino dà fastidio, ora una legge offre uno strumento per convivere serenamente

Un nuovo articolo del Codice Civile francese richiama il principio della responsabilità per disturbo anomalo del vicinato (trouble anormal de voisinage): chi arreca disagi di questo tipo può quindi essere sanzionato.

La sua responsabilità può tuttavia essere esclusa se il disturbo anomalo in questione proviene da un'attività agricola conforme alle leggi e esistente prima dell'insediamento del reclamante.



Fino ad ora, la nozione di “disturbo anomalo di vicinato” era presente nelle decisioni dei tribunali, in particolare della Corte di Cassazione, ma era assente nei codici giuridici. La legge del 15 aprile 2024, volta ad adeguare la normativa sulla responsabilità civile alle problematiche attuali, ha introdotto questo principio nel codice civile.



La nuova norma dispone che il proprietario, locatario o occupante che arreca un disturbo (rumori, odori, ecc.) eccedente i normali disagi del quartiere è legalmente responsabile del danno cagionato.

È quindi possibile adottare, a seconda della situazione, diverse misure per porre fine a questi fastidi, ad esempio:

Invitare un ufficiale giudiziario a redigere uno o più accertamenti;

Contattare la polizia o la gendarmeria per segnalare il disagio causato;

Tentare una soluzione amichevole;

Ricorrere al giudice se il tentativo di conciliazione amichevole fallisce.

In quali casi non si applica il concetto di disturbo anomalo di vicinato ?

La legge del 15 aprile 2024 fornisce un quadro specifico per le attività agricole. Pertanto, la nozione di disturbo anomalo di vicinato non si verifica se riguarda attività agricole:

Che rispettano leggi e regolamenti;

Che esistevano prima dell'insediamento della persona che lamentava il disturbo anomalo.