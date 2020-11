Il Principato di Monaco punta a politiche attive per i Senior

Il Principato di Monaco ha sempre fatto della qualità della vita dei suoi anziani una priorità.

Il Governo del Principe, in stretta collaborazione con i servizi del Comune, persegue da anni una politica pubblica molto attiva a favore degli anziani.

A maggio 2019 è stata avviata una riflessione per migliorare le condizioni in cui gli anziani sono assistiti a casa dopo il ricovero, al fine di evitare successive ricoveri che possono alla fine portare a una perdita di autonomia che richiede un collocamento in un istituto geriatrico.

Un miglior flusso di informazioni tra tutte le strutture sanitarie ed i servizi coinvolti intorno all'anziano temporaneamente ricoverato è stato unanimemente auspicato durante le riunioni di lavoro tenute con tutti gli stakeholders.

L'obiettivo, tuttavia, è che questi scambi e collaborazioni possano avvenire utilizzando strumenti digitali dedicati.

Si è quindi tenuto oggi un incontro, presso il Ministero di Stato, alla presenza dei rappresentanti del Dipartimento Affari Sociali e Salute, della Delegazione Interministeriale incaricata della Transizione Digitale e dei vari partner che intervengono intorno alla persona. anziani, in vista del lancio di una “Piattaforma dell'Autonomia” che punterà in particolare:

- strutturare e smaterializzare gli scambi tra i diversi attori;

- condividere le informazioni in tempo reale con gli anziani.

Questo progetto, priorità per il Governo del Principe, proseguirà nelle prossime settimane nell'ambito di specifici workshop che consentiranno lo sviluppo dei processi di business, gestione e amministrazione della piattaforma, il cui lancio è previsto per la fine. dell'anno 2021