Novembre 2020? Uno dei più caldi e meno piovosi da sempre

In questo “strano” 2020 anche il meteo si mette a fare le bizze.

Il mese di novembre 2020, in Costa Azzurra, è stato il terzo più caldo degli ultimi sessanta anni . A far data dal 1958 (quando vengono registrati i dati) solo il 1994 e il 2014 sono stati più caldi.

Anche la pioggia è scesa molto di meno: quarto posto assoluto a partire dal 1958; solo nel 1978, nel 1981 e nel 1983 è piovuto di meno.

Nel mese di novembre di quest’anno la quantità di pioggia è stata misurata in 13,1 millimetri, addirittura il 90% in meno della media del mese che (sempre a partire dal 1958) è di 128 millimetri.



A Nizza città sono scesi 2,4 millimetri di pioggia e la media è di 103,8 millimetri.

Le temperature sono risultate superiori alla media di circa 2 gradi.



La temperatura media è stata di 8,8° (quella media del mese è di 6,5°), la temperatura minima del mese si fissa su una media di 4,9° (la minima del periodo è di 2,5°) e quella massima è stata di 12,8°, mentre la “norma” è di 10,8°.



La ragione è stata l’alta pressione stabile presente sul territorio, ma è anche un segnale, l’ennesimo, delle modifiche climatiche in atto.