Domenica 3 gennaio il lungomare di Villeneuve Loubet sarà pedonale: quasi due chilometri senza auto!

Il lungomare sarà solo per i pedoni domenica 3 gennaio a Villeneuve Loubet.

Come ogni prima domenica del mese, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, domenica 3 gennaio la RD 6098 sarà pedonalizzata in tutta la sua parte di Villeneuve-sur-Seine per quasi 1,9 km per il tratto compreso tra la stazione SNCF e la prima rotonda in direzione Antibes . I veicoli a motore possono parcheggiare gratuitamente nel parcheggio Maurettes (di fronte alla stazione) e nel parcheggio della stazione (RD 6007 con accesso pedonale diretto attraverso un passaggio sotterraneo).



Una domenica di sport e svago all'aria aperta in una cornice d'eccezione di fronte al mare e alla montagna.