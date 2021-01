Sale la popolazione nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Alle spalle di Nizza, Cannes che “batte” Antibes

L’Istituto di statistica francese, ogni 5 anni, effettua uno studio complesso sui flussi degli abitanti in tutto il Paese, studio di enorme importanza sia per tastare il polso della situazione nazionale, sia per comprendere, attraverso i flussi di popolazione, l’attrattività o meno di singole aree.

Il primo dato che balza evidente è che la popolazione francese, quella del PACA e quella del Dipartimento delle Alpi Marittime, nel periodo 2013 – 2018, é cresciuta, di poco, ma il segno più è davanti ad ognuna delle cifre finali.

Nizza perde popolazione, ma per un deficit migratorio, dovuto in buona parte alla crescita del valore immobiliare, mentre a “pareggiare” la situazione ci pensano, quasi completamente, i nuovi nati.

I “bebè” rappresentano, per la Francia, una grossa risorsa: nessun Paese può pensare ad un futuro stabile se l’indice di natalità va sotto lo zero!

Altro dato, curioso, ma anche importante sotto il profilo economico, è che Cannes “vince” l’eterna battaglia con Antibes, classificandosi al secondo posto nella classifica delle località più popolose della Costa Azzurra.

Dato che “nasce” non tanto dalla crescita di Cannes (incremento di qualche centinaio di abitanti, pari allo ‘0,2%), quando al calo netto dei residenti ad Antibes che sono diminuiti di oltre 4mila unità.

La palma del migliore, per crescita di popolazione, spetta a due città: Cagnes con un + 1,8% e Menton che sale dell’1,5%.

All’estremo Ovest del Dipartimento i “peggiori”: Mandelieu con un – 0,9% e Le Cannet con un – 0,8% al pari di Grasse.

Una curiosità, i “neonati” nel 2019 sono stati 706.382 (360.058 maschi e 346.324 femmine) in tutta la Francia, mentre gli “ultra centenari” sono 21.860 di cui 18.309 donne e “solo” 3.551 uomini.

Questi alcuni dati della popolazione desunti dalla relazione dell’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques)





Francia : 66.730.695 +0,5

Région Provence Alpes Côte d’Azur : 5.052.836 +0,4%

Département Alpes Maritimes : 1 086 2179 + 0,1%

Nizza : 341.032 -0,1

Cannes : 73.965 +0,2

Antibes : 72.915 -0,7

Cagnes : 51.411 + 1,8

Grasse : 48.865 -0,8

Le Cannet : 41.471 -0,8

Menton 30.231 : + 1,5

Saint Laurent du Var : 28.511 -0,3

Mandelieu : 21.836 -0,9

Vence : 18.670 -0,4