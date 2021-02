Coronavirus: altri 29 nuovi casi oggi nel Principato di Monaco, c'è anche un morto di 77 anni

Sono 29 i nuovi casi positivi per Covid-19, quest’oggi nel Principato di Monaco, che portano il bilancio a 1.625 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.



Sono 71 le persone ricoverate in ospedale delle quali 10 in terapia intensiva. Oggi si registra purtroppo un’altra vittima, un residente di 77 anni. Si tratta del 19esimo decesso di un residente legato al virus dall'inizio dell'epidemia.



Sono 18 le guarigioni aggiuntive di oggi, che portano il totale a 1.350. Sono infine 155 i pazienti seguiti a casa.