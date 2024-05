La nuova stagione di Em Sherif Monte-Carlo: le cene libanesi più belle sono all'Hotel de Paris Monte-Carlo

Em Sherif riprende i suoi quartieri estivi a Monaco dal 3 maggio fino a metà ottobre 2024, nel cuore dell'Hotel de Paris Monte-Carlo. Il marchio libanese di fama internazionale ha ricevuto nel 2023 il premio 'Art of Hospitality Award' dal «50 Best Restaurants» - Middle East North Africa (MENA) - e nel 2024 è salito all'ottavo posto di questa classifica nella zona MENA.

La terza stagione di Em Sherif Monte-Carlo promette più golosità e gioia di vivere ancora, con nuove specialità preparate dalla Cheffe Yasmina Hayek. Accompagnata dallo Chef Ahmad Kadaouih, anch'esso originario del Libano, e dai cuochi del Palace monegasco, la giovane leader vi accoglie ogni sera per vivere la più bella delle serate libanesi, di fronte al mare, sotto le stelle del Principato, ritmata da melodie del levante.

Le novità della stagione

Appuntamento dal 3 maggio per ritrovare la talentuosa Cheffe Yasmina Hayek e le sue delizie della cucina libanese come l'Hummus Snoubar (Purea di ceci, tahiné, limone, pinolo, olio extra vergine di oliva) dalla consistenza soave insuperabile, il delizioso Mutabbal (Melanzane al flame, tahiné, limone, melograno, olio extra vergine di oliva), il Siyyadiyeh (Bar intero farcito con riso caramellato, cipolla croccante, salsa cumino). Accanto a questi ormai immancabili della carta di Em Sherif Monte-Carlo, arrivano quest'anno nuovi piatti tradizionali come: . Il Lobster Moghrabiyeh (perle di semola, bisque di pomodoro, basilico, aragosta blu),. La Salatit Batrakh (insalata di erbe aromatiche, pollastra grattugiata),. Lo Shawarma di manzo (bistecca marinata in stile shawarma, condimenti, salsa tahini, pane pita). Il tradizionale pane fatto in casa, sarà presentato in due nuove versioni: il Manoucheh Zaatar (pizzette libanese, timo selvatico, sommacco e olio extra vergine di oliva) e il Bokjat Jibneh (galletta al formaggio libanese, oliva e menta).

Per questa stagione, Em Sherif Monte-Carlo aprirà solo per cena, su una fascia oraria più ampia (presa d'ordine fino alle 23:30), per godere maggiormente della dolcezza delle serate estive, in musica. Ogni sera, dal 1º giugno all'8 settembre, un DJ si esibirà con 99 serate DJ dal vivo (dalle 20:30 alle 23:30). Sarà anche l'occasione per assaggiare i deliziosi cocktail firmati, tutti declinabili senza alcool, proposti al bar, come il Rose Royale (Champagne, liquore Saint-Germain, lime, sciroppo di rosa) o ancora l'Oasis on the Rocks (Gin Bombay Sapphire, tè verde cordiale, liquore allo zenzero, menta)

Due menù ogni sera

. 'Beirut Monte-Carlo' a 260€ con Amuse-Bouche, 8 mix mezze fredde, 3 mix mezze calde, 2 portate, 1 mix di grigliate, 4 dessert, mignardises. 'Beirut Mon Amour' a 190€ con Amuse-Bouche, 6 mix mezze fredde, 4 mix mezze calde, 1 piatto, 2 mix di grigliate, 3 dessert, mignardises) Em Sherif, un concetto autentico e generoso, dal Libano all'Hotel de Paris Monte-CarloEm Sherif, che significa «la madre di Sherif», è un concetto di ristorante tradizionale che celebra con raffinatezza una cultura culinaria che si gusta, si vede, si intende e si sente - con la sua cucina, il suo arredamento, la sua musica e il suo ambiente unico che invita alla gioia di vivere. Mireille Hayek ha aperto il suo primo ristorante Em Sherif a Beirut nel 2011, creando un marchio che ha attraversato il Medio Oriente e si è anche stabilito a Londra.

Un successo familiare portato da una donna visionaria e appassionata, affiancata dal fratello Dany e dalla figlia Yasmina. Leader dell'Istituto Paul Bocuse, Yasmina Hayek guida Em Sherif Monte-Carlo, in stagione, dal 2 aprile 2022, per offrire il meglio della gastronomia libanese ad una clientela internazionale esperta.

Informazioni pratiche

Dal 3 maggio al 30 giugno: aperto tutti i giorni a cena dalle 19:00 alle 22:30 (ora dell'ultimo ordine)

Dal 1º luglio al 31 agosto: aperto tutti i giorni a cena dalle 19 alle 23:30 (ora dell'ultimo ordine)

Dal 1º settembre a metà ottobre: aperto tutti i giorni a cena dalle 19:00 alle 22:30 (ora dell'ultimo ordine)

Prenotazione: +377 98 06 88 75 - emsherifmc@sbm.mc