Ecco la lista dei partecipanti al Rolex Monte-Carlo Master: Djokovic, Medvedev, Nadal ma anche i nostri Sinner, Berrettini e Fognini

A poche settimane dall'inizio del Rolex Monte-Carlo Masters, organizzato dal 10 al 18 aprile 2021 a porte chiuse a causa dell'attuale situazione sanitaria globale, l'ATP ha pubblicato l'elenco ufficiale dei giocatori (di seguito) partecipanti alla 114^ edizione del leggendario torneo ATP Masters 1000, che tradizionalmente apre la stagione europea sulla terra battuta.

Con la presenza di 9 su 10 dei migliori giocatori del mondo e 18 dei primi 20, il sorteggio di quest'anno è particolarmente interessante.

“Dopo la cancellazione del Torneo nel 2020 a causa della pandemia Covid-19, siamo lieti che l'edizione 2021 possa ancora una volta ospitare i migliori giocatori del circuito ATP. Ringrazio in particolare i giocatori, che torneranno ancora una volta sui campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club per la loro fedeltà e supporto. La baronessa Elizabeth-Ann de Massy, ​​scomparsa nel 2020, sarà molto nei nostri pensieri. Ricoprendo un ruolo emblematico nel tennis monegasco, non solo è stata Presidente del Monte-Carlo Country Club, ma anche quella della Federazione Tennis di Monaco nonché Presidente del Comitato Organizzatore del Rolex Monte-Carlo Masters ”, ha commentato il Direttore del Torneo , Zeljko Franulovic, quando annuncia la lista dei giocatori.

Tutto è stato fatto per garantire che le misure sanitarie necessarie siano messe in atto per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e organizzatori, e in accordo con le autorità francesi e il sostegno del governo monegasco. Privato delle tribune spettatori per il secondo anno consecutivo, il nostro fedele pubblico potrà seguire in diretta le partite del Rolex Monte-Carlo Masters sui canali televisivi che trasmetteranno il torneo in tutto il mondo, come Eurosport e C8 (Canal Plus) per la Francia , Sky Italia, Eurosport Russia, Sky Deutschland, Tennis Channel US, CCTTV for China ... Disponibile in francese, inglese e italiano, il sito fornirà un massimo di informazioni in tempo reale, così come i vari social network e l'app ufficiale del Torneo (vedi altrove).

Il torneo Rolex Monte-Carlo Masters 2021 prende il via venerdì 9 aprile con il Sorteggio alle 18.30 alla presenza dell'italiano Fabio Fognini, vincitore dell'edizione 2019. L'evento di quest'anno, con le sue disposizioni inedite, darà la priorità alla trasmissione a distanza delle partite, ma non diminuirà in alcun modo l'entusiasmo e la passione degli amanti del tennis.

Appuntamento dal 10 al 18 aprile 2021 per il Rolex Monte-Carlo Masters

Ecco l'elenco dei partecipanti

Novak DJOKOVIC (SRB)1

Daniil MEDVEDEV (RUS)2

Rafael NADAL (ESP)3

Dominic THIEM (AUT)4

Stefanos TSITSIPAS (GRE)5

Alexander ZVEREV (GER)7

Andrey RUBLEV (RUS)8

Diego SCHWARTZMAN (ARG)9

Matteo BERRETTINI (ITA)10

Roberto BAUTISTA-AGUT (ESP)11

David GOFFIN (BEL)13

Gael MONFILS (FRA)14

Pablo CARRENO BUSTA (ESP)15

Grigor DIMITROV (BUL)16

Fabio FOGNINI (ITA)17

Felix AUGER-ALIASSIME (CAN)18

Cristian GARIN (CHI)20

Stan WAWRINKA (SUI)21

Karen KHACHANOV (RUS)22

Alex De MINAUR (AUS)23

Borna CORIC (CRO)24

Casper RUUD (NOR)25

Dusan LAJOVIC (SRB)26

John ISNER (USA)27

Daniel EVANS (GBR)28

Hugo HUMBERT (FRA)29

Taylor FRITZ (USA)30

Benoit PAIRE (FRA)31

Jannik SINNER (ITA)32

Filip KRAJINOVIC (SRB)33

Adrian MANNARINO (FRA)34

Hubert HURKACZ (POL)35

Nikoloz BASILASHVILI (GEO)36

Lorenzo SONEGO (ITA)37

Reilly OPELKA (USA)38

Jan-Lennard STRUFF (GER)39

John MILLMAN (AUS)40

Kei NISHIKORI (JPN)4

1Aslan KARATSEV (RUS)42

Alexander BUBLIK (KAZ)43

Marton FUCSOVICS (HUN)44

Marin CILIC (CRO)45

Miomir KECMANOVIC (SRB)46

Albert RAMOS-VINOLAS (ESP)47

Guido PELLA (ARG)48