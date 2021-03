Acque reflue e Covid: alcuni quartieri in netto miglioramento, altri…no! (Foto)

File per la vaccinazione all'Aropolis di Nizza, fotografie di Ghjuvan Pasquale

I numeri della pandemia sembrano incoraggiare un pochino l’ottimismo, anche se il calo non è ancora sensibile e la situazione negli ospedali è ancora di saturazione dei posti letto.

Un’anticipazione di quello che potrà accadere nelle prossime settimane viene, come al solito, dai pompieri di Marsiglia che hanno provveduto ad effettuare le loro consuete analisi sulle acque reflue nei quartieri di Nizza.

La situazione è in netto miglioramento, quasi “normale” in alcune aree della città che precedente e erano in situazione preoccupante, si tratta di Magnan, La Madeleine, l'ovest della città, il Porto e Jean Médecin Est.

Resta invece preoccupante, definita “rossa”, la situazione in tre quartieri cittadini: Carras / Fabron ad Ovest, Bon Voyage e l'Ariane nell’Est della città.

Secondo i pompieri e gli esperti le piogge di questi giorni non hanno influito sulle indagini nelle acque reflue, la ricerca del virus è resa più difficoltosa dalla “diluizione” delle acque reflue, ma i dati scientifici sono egualmente validi.

La situazione nei tre quartieri a maggior diffusione del virus continua ad essere monitorata e continuano le pressioni sul territorio per il rispetto dei gesti barriera, troppe volte disattesi.

Il professor Vincent Maréchal, virologo alla Sorbona, come riporta Nice Matin, ha commentato i nuovi dati con queste parole: “Non che il confinamento nel fine settimana sia inutile, ma è più probabile che le persone, a seconda dei territori, vengano a conoscenza o meno del importanza dei gesti di barriera”.