“L’ora del silenzio”, una scelta di civiltà nei supermercati ed ipermercati Carrefour

Una decisione di grande civiltà, destinata innanzi tutto alle persone che soffrono di autismo, destinata a trovare consensi anche in altre fasce di clientela.

Da inizio aprile la catena Carrefour ha deciso di avviare “l’ora del silenzio” in 1.240 propri esercizi commerciali: tra questi Nice Lingostière, Nice TNL e Antibes.



Un’iniziativa adottata in occasione della giornata internazionale della sensibilizzazione all’autismo.



Praticamente tutti i lunedì, dalle 14 alle 15, la “vita” dei supermercati del gruppo cambierà.

Le luci si faranno più soffuse, musica ed annunci non verranno diffusi ed anche i servizi di pulizia cesseranno l’attività: un grande passo nei confronti delle persone che soffrono di autismo e delle loro famiglie ed anche un segno di forte rispetto e di civiltà.



“L’ora del silenzio” è solo un primo passo: in collaborazione con Autisme France, la catena della grande distribuzione provvederà anche a modificare la cartellonistica interna, per renderla più inclusiva e creerà corsie prioritarie per accedere alle casse.



Inoltre verranno avviati corsi specifici per il personale per consentire un sempre miglior rapporto con le persone autistiche e disabili in genere, anche di quelle il cui handicap non è evidente.



La catena Carrefour è presente in Francia con quattro tipologie di esercizi commerciali: ipermercati, supermercati, city e cash & carry. In tutto 5.400 negozi che occupano 105mila persone con un bacino di oltre 3 milioni di clienti.