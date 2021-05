L'Hotel Beau Rivage a Nizza si prepara per la sua stagione estiva

Dopo aver approfittato della calma dovuta alla situazione sanitaria nel mondo, l'Hotel Beau Rivage a Nizza sta per iniziare la sua stagione turistica. Durante questi ultimi mesi, la direzione ha scelto di intraprendere lavori di abbellimento in questo stabilimento iconico della vecchia Nizza, senza alterarne lo spirito. Situato all'ingresso della Vecchia Nizza, è considerato il più “artistico” della città. Fin dalla sua creazione a metà del 19° secolo, ha dovuto adattarsi ai tempi e ha ospitato un susseguirsi di intellettuali e artisti famosi come Henri Matisse e Cechov.

Oggi continua ad attirare i grandi nomi della musica e del cinema che trovano rifugio durante le loro scappatelle in Riviera. Il suo stile contemporaneo è incentrato su un emblema di Nizza, il ciottolo, che qui viene declinato in tante forme nelle camere da letto, nei corridoi e negli spazi comuni. Moderne e spaziose, le 114 camere ricordano costantemente che l'hotel si trova a due passi dal mare e la sua spiaggia di Beau Rivage. Per "rilassarsi" all'interno della struttura, un patio verde di 200 mq, offre una zona relax ombreggiata nel cuore della città. Il Bar offre originali cocktail d'autore e liquori di qualità selezionata con standard elevati grazie al barman Nicolas Robini.

“Abbiamo approfittato di questo periodo - ha spiegato Ingrid Farrugia Vicedirettore del Beau Rivage Hotel - per concentrarci sul nostro team. Oltre all'abbellimento dell'hotel, abbiamo avviato un programma di formazione per i nostri manager sull'eccellenza nel servizio e nelle relazioni con i clienti e molto altro ancora. Adesso siamo tutti pronti per iniziare la stagione 2021. Ci siamo presi cura dell'hotel, d'ora in poi ci prenderemo cura dei nostri clienti”.