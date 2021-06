Arriva oggi nel porto di Nizza la barca “di domani”

Questa mattina, lunedì 28 giugno, arriva al porto di Nizza Hynova, la prima imbarcazione da diporto 100% a idrogeno.

L’attracco avverrà alle 10 al Quai Amiral Infernet.

La Métropole Nice Côte d’Azur continua sull’ambiziosa strada di ridurre le emissioni di gas serra, in particolare nel porto, producendo e utilizzando l’idrogeno verde.

In questo contesto, la prima imbarcazione da diporto green a idrogeno Hynova farà scalo al porto di Nizza da lunedì 28 giugno a mercoledì 30 giugno 2021 .



L’imbarcazione progettata e costruita nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur ha lasciato pochi giorni fa il porto di Marsiglia per un tour nei porti regionali. Fino ad ora ha fatto tappa a Cassis, Bandol, Tolone, Saint-Tropez e, oggi, Nizza. Successivamente proseguirà per Monaco e, infine, Cannes.



Chloé Zaied, fondatrice, nel gennaio 2020, della società Hynova e skipper professionista presenta la nuova imbarcazione come “uno strumento educativo che dimostra che è possibile combinare navigazione e conservazione degli oceani".



La barca è stata costruita in un cantiere navale a La Ciotat, misura 12 metri ed è predisposta per ospitare 12 persone.

È silenziosa, non produce infatti alcun rumore, né genera odori o vibrazioni. Il suo sistema propulsivo assicura che non vi è alcun rilascio di anidride carbonica o di ossido di azoto.



L’unico “carburante” è l’acqua e, a differenza dei motori elettrici che richiedono ore per la ricarica delle batterie, nel caso di Hynova è sufficiente meno di mezz’ora.



Difficoltà ve ne sono ancora, a partire dalla scarsa rete di idrogeno alla quale occorrerà supplire con la “ricarica a bordo” che per altro nella fase della compressione richiede molta energia.



Di qui la necessità di un tour di mostrativo per sensibilizzare le autorità locali e quelle portuali sulla necessità di diffondere la rete di distribuzione dell’idrogeno nei porti.