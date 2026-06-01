Monaco celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente con una visita speciale al Jardin Exotique

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, la Mairie de Monaco organizza sabato 13 giugno 2026 alle ore 11 una visita guidata speciale al Jardin Exotique de Monaco, iniziativa pensata per far conoscere al pubblico il valore ambientale e il modello di gestione sostenibile di uno dei luoghi più emblematici del Principato.

L’appuntamento offrirà ai partecipanti l’opportunità di riscoprire il celebre giardino attraverso il tema della sostenibilità, approfondendo gli aspetti legati alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio botanico unico. La visita consentirà infatti di osservare il sito da una prospettiva incentrata sulla gestione responsabile degli spazi verdi e sulla conservazione del patrimonio naturale.

Il Jardin Exotique rappresenta uno dei luoghi più significativi di Monaco dal punto di vista botanico e paesaggistico. Aperto al pubblico nel 1931 e inaugurato ufficialmente nel 1933, il Jardin Exotique de Monaco, gestito dalla Mairie de Monaco, ospita una vasta collezione di piante succulente e cactus provenienti da diverse regioni del mondo ed è considerato uno dei simboli del patrimonio naturalistico del Principato.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della Giornata Mondiale dell’Ambiente, ricorrenza promossa dalle Nazioni Unite e coordinata dall’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente), che ogni anno richiama l’attenzione globale sulle sfide legate alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile.

La partecipazione è riservata ai cittadini monegaschi e ai residenti. I posti disponibili sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +377 93 15 29 80 oppure scrivere all’indirizzo e-mail jardin-exotique@mairie.mc.