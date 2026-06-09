Monaco all’ONU: confermato l’impegno per il diritto internazionale dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici

In occasione dell’esame da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di una risoluzione riguardante gli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico, Jérémie Adlerfligel, Terzo Segretario della Missione Permanente del Principato di Monaco presso le Nazioni Unite a New York, è intervenuto per accogliere con favore l’adozione del testo.

La risoluzione invita in particolare tutti gli Stati a rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale per proteggere il sistema climatico e l’ambiente dalle emissioni antropiche di gas a effetto serra.

Nel suo intervento, il diplomatico monegasco ha ricordato che, a livello nazionale e come già ribadito in occasione della COP30 di Belém, il Principato di Monaco è pienamente mobilitato per raggiungere l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C. Ha inoltre sottolineato la politica costante e strutturata portata avanti dalle Autorità monegasche nei confronti di tre settori ad alte emissioni: il trasporto stradale, il trattamento dei rifiuti e l’efficienza energetica degli edifici.

Jérémie Adlerfligel ha inoltre evidenziato il nuovo contributo determinato a livello nazionale pubblicato dal Governo Principesco, che impegna Monaco a ridurre le proprie emissioni del 67,6% entro il 2035, in aggiunta all’obiettivo di una riduzione del 55% entro il 2030. Tali impegni si inseriscono nel quadro delle raccomandazioni del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) e della traiettoria verso la neutralità carbonica entro il 2050.

Il rappresentante monegasco ha infine ribadito l’impegno del Principato a raddoppiare entro il 2028 il proprio finanziamento internazionale specificamente destinato all’azione climatica nei Paesi in via di sviluppo.

Con questo intervento, Monaco riafferma il proprio sostegno al multilateralismo climatico e all’attuazione rigorosa del diritto internazionale per rispondere all’emergenza ambientale globale.