Biodiversità marina e tutela del Mediterraneo: a Roma la proiezione del documentario “Les gardiennes de la nature” promossa dall’Ambasciata di Monaco in Italia

In occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità, l’Ambasciata di Monaco in Italia, in collaborazione con l’Institut Français Centre Saint-Louis di Roma, ha partecipato al festival “Les Voix du Vivant” con la proiezione del documentario Les gardiennes de la nature, prodotto dalla società Theorem e trasmesso da TV Monaco.

Alla presenza del regista Emmanuel Descombes e del produttore monegasco François Aunay, il pubblico ha potuto conoscere la storia di quattro donne impegnate nella tutela del Mar Mediterraneo. Dall’Andalusia alla Francia, passando per le Isole Eolie e la Grecia, le protagoniste operano quotidianamente per contribuire alla preservazione dell’ambiente marino e per ripensare il rapporto tra l’uomo e il territorio.

Nel suo intervento, S.E. Anne Eastwood ha ricordato il legame profondo tra il Mediterraneo, l’identità e la storia del Principato di Monaco, sottolineando il costante impegno del Principe Sovrano a favore della conservazione della biodiversità marina. L’Ambasciatrice ha inoltre richiamato i recenti progressi compiuti a livello internazionale, tra cui l’adozione dell’Accordo sulla biodiversità in alto mare (BBNJ), entrato in vigore all’inizio di quest’anno.

Nel suo discorso, Anne Eastwood ha evidenziato come la protezione del Mar Mediterraneo dipenda dall’impegno di tutti, invitando a un’azione collettiva per garantire la conservazione di questo patrimonio naturale a beneficio delle generazioni future.

La proiezione è stata seguita da una tavola rotonda moderata da Jacopo Monzini, esperto internazionale nella gestione delle risorse naturali, alla quale hanno partecipato il regista Emmanuel Descombes e la biologa Giulia Bernardi, una delle protagoniste del documentario.