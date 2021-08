Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

Fête des Eucalyptus

Sabato 7 e domenica 8 agosto 2021

Samedi dès 20h, soirée animation musique et vidéo. Dimanche dès 12h, apéritif et repas champêtre.

Eglise Saint Joseph d’Azurville



"Florilège" de Manuel Pratt - Théâtre du Tribunal

Mercoledì 11 agosto 2021

Théâtre Le Tribunal, 5 Place Amiral Barnaud.



Les expositions Jazz

Fino al 30 agosto 2021

Quattro diversi appuntamenti:

Les photographes de "Jazz à Juan"

60 ans de "Jazz à Juan" - L’Expo



Exposition Les Casemates de la création - Exposition Papalia

Fino al 31 agosto 2021

Casemate Comte



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace " - Musée Peynet

Fino al 3 ottobre 2021

Musée Peynet et du dessin humoristique



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace "

Fino al 3 ottobre 2021

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Musée Peynet

Place Nationale



Exposition "Le vin, nectar des dieux"

Fino al 30 ottobre 2021

Musée d'Archéologie

Bastion Saint-André



BELVÉDÈRE

Nuit du Conte à Belvédère avec Muriel Revollon

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21

"Contes à faire peur" Les conteuses de l'association "En faim de contes" Jacques Drouin, Alain Grinda, Patrist Brun et Roger Roux. Arnaud Riom au violon

nuit-du-conte-a-belvedere-avec-muriel-revollon

Description :

De 21:00 à 22:00, trois lieux de contes: Placette du Courtilas, Placette aux Herbes, Placette des Pénitents Blancs.

De 22:30 à 23:30, un seul lieu : Placette des Pénitents Blancs.

Après 23:30, tous les conteurs sur la placette des Pénitents Blancs.

Localisation :

Le village



BEAULIEU-SUR-MER

Le songe d'une nuit d'été

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21,30

De William Shakespeare, par La Compagnie L'Emergence.

Jardin de l'Olivaie

1-3 Rue Jean Bracco



Les nocturnes de Beaulieu - Concerts

Dal 4 al 25 agosto 2021 ore 19

11 août : Nil's - 70/80/90's

18 août : Reset - Pop/Rock

25 août : Los Chulos - Gipsy

Place Georges Clémenceau



Exposition Hubert Le Gall, une fantaisie grecque

Fino al 26 settembre 2021

Villa Grecque Kerylos

Impasse Gustave Eiffel



BONSON

Festival des Mots Anne Parillaud

Giovedì 5 agosto 2021 ore 20:30



BOUYON

Concerts Corou de Berra

Chant traditionnel

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21



CABRIS

Concerts Peggy Polito Quintet

Chansons françaises

Lunedì 9 agosto 2021 ore 21



CANNES

LES NOCTURNES CANNOISES : QUAI SAINT-PIERRE

Giovedì 5 agosto 2021 dalle 19 a mezzanotte



VISITE GUIDÉE - EXPOSITION "FEMMES FATALES"

Venerdì 6 agosto 2021 ore 17

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet

06400 Cannes



SPECTACLE FEU D'ARTIFICE

Sabato 7 agosto 2021 ore 22



LES NOCTURNES CANNOISES : BOULEVARD JEAN HIBERT

Martedì 10 agosto 2021 dalle 19 a mezzanotte



NATALIE DESSAY ET LE QUARTET DE PIERRE BOUSSAGUET

Legrand Enchanteur

Mercoledì 11 agosto 2021 ore 21

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



LES NOCTURNES CANNOISES : MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 11 agosto 2021 dalle 19 a mezzanotte



EXPOSITIONS CÔTES ET GENS DE MER DES ALPES-MARITIMES

Fino al 6 agosto 2021

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



EXPOSITIONS MUSÉE ÉPHÉMÈRE DU CINÉMA

6e édition

Fino a domenica 29 agiosto 2021

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



LUNA PARK

Fino al 31 agosto 2021

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Complexe Pierre de Coubertin - Mûriers

Avenue Pierre de Coubertin

Cannes La Bocca



EXPOSITIONS Peinture FEMMES FATALES : ARTEMISIA GENTILESCHI ET JUDITH DE BÉTHULIE

Fino al 5 settembre 2021

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITIONST JEAN GABRIEL ET ODETTE DOMERGUE

Fino al 19 settembre 2021

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole



VISIONS DE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 14 novembre 2021

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS BARTHÉLÉMY TOGUO - KINGDOM OF FAITH

Fino al 14 novembre 2021

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette

La Malmaison



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CANTARON

Spectacles Paris ! Le Spectacle

Spectacle musical

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21



CAP D'AIL

Festival des Mots Francis Huster

Lecture

Lunedì 9 agosto 2021 ore 21



Rêves de jardins, jardins rêvés

Fino al 17 settembre 2021

Villa Les Camelias

17 av Raymond Gramaglia - 06320 CAP D'AIL



CARROS

The Beatles Factory

Giovedì 5 agosto 2021 ore 21

Amphithéâtre Barbary - Carros Village

Festival "Les Nuits de la Villa"

Amphithéâtre Barbary -

2, carriero Fernand Barbary



Concerts Emily Johnson Band

Soul

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21



Medi + Solestones

Sabato 7 agosto 2021 ore 21

Festival "Les Nuits de la Villa"

Amphithéâtre Barbary

2, carriero Fernand Barbary



CASTILLON

Spectacles Compagnie Antonin Artaud - Monsieur et la Reine Mère

Théâtre

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21



COLOMARS

Concerts Manu Caceres

Musique du Monde

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21



GATTIERES

Concerts Mey feat Jcat

Jazz

Mercoledì 11 agosto 2021 ore 21



GRASSE

Concerts Hommage à Santana -To be mystical

Pop

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21



EZE

Concert Duo Aeria

Sabato 7 agosto 2021 ore 19

« Aeria » est un duo de musique classique et actuelle avec au violon Emanuel Grognet (ancien violon solo à l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo et de Cannes) et à la guitare Norbert Proust (Musicien et manager de la société « Buzztune » à Monaco).

concert-duo-aeria

Eglise Notre Dame de l’Assomption, Eze village



Concerts en déambulation

Fino al 31 agosto 2021

Eze Village

Différents styles de musique : Jazz et blues, Musique de variété, Gypsy - Tzigane...

concerts-en-deambulation

Place du Général de Gaulle



ISOLA

Semaine Tango

Fino al 6 agosto 2021

Isola 2000 semaine-tango

Une semaine de stage à Isola en immersion totale avec AetB Tango

Immeuble le Pelevos



Sur les chemins des contrebandiers

Sabato 07 agosto 2021

Des randonnées tous niveaux pour un événement accessible au plus grand nombre.

sur-les-chemins-des-contrebandiers

Immeuble le Pelevos



Concert des Drops

Mercoledì 11 agosto 2021 ore 18

Front de Neige

Immeuble le Pelevos



LA GAUDE

Concerts Peggy Polito Quintet

Chansons françaises

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21



LANTOSQUE

Spectacles Theatre de la Traverse - Vous avez quel âge ?

Théâtre

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21



LA PENNE

Concerts Gigi de Nissa

Spectacle Niçois

Mercoledì 11 agosto 2021 ore 21



LA TURBIE

Concerts Nina Papa quartet

Musique du Monde

Venerdì 6 agosto 2021 ore 20,30



LE ROURET

Concerts Franck Angello & Groove Session Band

Funk

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21



LEVENS

Concerts Bossa Nossa

Musique du Monde

Martedì 10 agosto 2021 ore 21



Exposition de Nathalie Broyelle "Florilège"

Fino al 28 agosto 2021

Galerie du Portal, Levens

Galerie du Portal - 1 Place v. Masseglia



MENTON

72ème festival de Musique de Menton

Fino al 13 agosto 2021



Marché Estival Nocturne

Fino al 29 agosto 2021

Dalle 19 a mezzanotte



Celia Oneto Bensaid

Concert promenade au pian

Giovedì 5 agosto 2021 ore 19

Programme « Variations »

Avec le dispositif Silentsystem

P. Glass : Trilogy Sonata (arr. P. Barnes),

Einstein on the beach / Satyagraha / Akhnaten

M. Ravel : Les Miroirs (extraits),

Oiseaux tristes / Une Barque sur l’océan / La vallée des cloches

C. Pepin : Number 1

L. Bernstein : Danses symphoniques de West Side Story (arr. C. Oneto Bensaid),

Pologue, Somewhere, Scherzo, Mambo, Cha-cha, Meeting scene, Cool fugue, Rumble, Finale

Parc du Pian



Christian Tetzlaff • Lars Vogt

Grands interpretes

Giovedì 5 agosto 2021 ore 21,30

Christian Tetzlaff • Violon

Lars Vogt • Piano

PROGRAMME Duo violon / piano

L.v. Beethoven : Sonate pour violon et piano n° 6 en La Majeur, op.30, n°1

D. Chostakovitch : Sonate pour violon et piano, op.134

L.v. Beethoven : Sonate pour violon et piano n° 8 en Sol Majeur, op.30, n°3

F. Schubert : Rondo brillant pour violon et piano en si mineur, D 895

Parvis de la Basilique Saint-Michel archange

Menton



Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 6 agosto 2021 e domenica 8 agosto 2021 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



Evgeny Sviridov • Justin Taylor

Concerts au palais

Venerdì 6 agosto 2021 ore 18

Evgeny Sviridov • Violon

Justin Taylor • Clavecin

Programme

F. Couperin - Second Concert extrait des Concerts Royaux

Prélude

Allemande fuguée

Air tendre

Air contre fugué

Échos

J.M. Leclair - Sonate pour violon et clavier n°6 en Ré Majeur, op.9

J.P. Rameau - Suite en la mineur (extraits)

Allemande, Gavotte et Doubles

J.S. Bach - Sonate pour violon et clavier n° 4 en do mineur

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer 06500 Menton



Blind River – Pop Rock

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21,30

Jardin Elisée Reclus



Théotime Langlois De Swarte • William Christie

Grands interpretes

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21,30

Théotime Langlois de Swarte • Violon

William Christie • Clavecin

PROGRAMME Générations

G.F. Haendel : Sonate en Re Majeur HWV 371

Affetuoso - Allegro - Larghetto - Allegro

J.B. Senaillé : Sonate VI en sol mineur (Livre 1)

Preludio Largo - Gavotta

J.M. Leclair : Sonate V en La Majeur (Livre 1)

Allegro ma non troppo - Sarabanda Largo - Giga presto

J.B. Senaillé : Sonate V en do mineur (Livre 1)

Preludio Adagio - Corrente

J.B. Senaillé : Sonate Diecima en Ré Majeur (Livre 3)

Adagio - Allemanda Allegro - Gavotta affettuoso - Allegro Assai

J.M. Leclair : Transcription extraite de la Sonate V pour 2 violons mi mineur op.3

Gavotta gracioso

J.M. Leclair : Sonate II en Fa Majeur (Livre 2)

Adagio - Allegro ma poco - Adagio - Allegro ma non troppo

J.B. Senaillé : Sonate Quinta en mi mineur (Livre 4)

Largo - Corrente Allegro - Sarabanda Largo - Allegro

A. Corelli : La Follia, extraite des sonates op.5

Parvis de la Basilique Saint-Michel archange



Nemanja Radulovic - Les Trilles du Diable

Grands interpretes

Sabato 7 agosto 2021 ore 21,30

Nemanja Radulovic - Violon

Les Trilles du Diable - Quintette à cordes

Guillaume Fontanarosa - Violon

Frédéric Dessus - Violon

Kristina Atanasova - Alto

Anne Biragnet - Violoncelle

Nathanaël Malnoury - Contrebasse

Programme

T.A. Vitali : Chaconne en sol mineur

P.I. Tchaïkovski : Méditation (Extrait de "Souvenir d’un lieu cher” op.42)

J. Brahms : Scherzo (Extrait de la “Sonate F-A-E”)

J.S. Bach : Toccata et Fugue en ré mineur (arr. A. Sedlar)

A. Sedlar : Spring in Japan

A. Annunziata : “Meltemi”

E. Morricone : Cinema Paradiso

C. Gardel : Por Una Cabeza

V. Monti : Csárdás

Parvis de la Basilique Saint-Michel archange



Los Chulos

flamenco/gipsy

Sabato 7 agosto 2021 ore 21,30

Jardin Elisée Reclus



Manu Carré

Jazz



Domenica 8 agosto 2021 ore 21,30

Jardin Elisée Reclus



Soirée Just Dance

Lunedì 9 agosto 2021 ore 19

Esplanade Francis Palmero



Alexander Chaushian • Vahan Mardirossian

Concerts au palais

Lunedì 9 agosto 2021 ore 18

Programme

D. Chostakovitch : Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur, op.40

C. Franck : Sonate pour violon et piano en La Majeur (transcription), FWV 8

S. Rachmaninov : Vocalise

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Trio Aquinas

Concerts à l'eglise

Martedì 10 agosto 2021 ore 18

Ruth Rogers • Violon

Katherine Jenkinson • Violoncelle

Martin Cousin • Piano

Programme

L.v. Beethoven : Trio avec piano n°1, op.3 en Mi bémol Majeur

F. Mendelssohn : Trio avec piano n°2, op.66 en do mineur

Eglise anglicane - Saint-John's church

31 avenue Carnot



Allegria – variétés internationales

Jardin Elisée Reclus



Rafal Blechacz

Grands interpretes

Martedì 10 agosto 2021 ore 21,30

Rafal Blechacz • Piano

Programme

Récital de piano

J.S. Bach : Partita n°2 en do mineur, BWV 826

L.v Beethoven : Sonate n°5 en do mineur, op.10

C. Franck : Prélude, fugue et variations en si mineur, op.18, FWV 30

F. Chopin : Sonate n°3 en si mineur, op.58

Parvis de la Basilique Saint-Michel archange



Juke Box

Chansons françaises et variétés internationales d’hier à aujourd’hui.

Mercoledì 11 agosto 2021 ore 21,30

Jardin Elisée Reclus



Renaud Capuçon • Bertrand Chamayou

Grands interpretes

Mercoledì 11 agosto 2021 ore 21,30

Renaud Capuçon • Violon

Bertrand Chamayou • Piano

Programme

M. Ravel : Sonate n°1 en La mineur, op.12

G. Fauré : Sonate n°1 en La Majeur, op.13

M. Ravel : Sonate n°2 en Sol Majeur, op.77

C. Saint-Saëns : Sonate n°1 en Ré mineur, op.75

Parvis de la Basilique Saint-Michel archange



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 5 agosto 2021 ore 15

Venerdì 6 agosto 2021 ore 15

Sabato 7 agosto 2021 ore 15

Domenica 8 agosto 2021 ore 15

Martedì 10 agosto 2021 ore 15

Mercoledì 11 agosto 2021 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 5 agosto 2021 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée : Jardin remarquable le Mas Flofaro

Giovedì 5 agosto 2021 ore 10

69, corniche André Tardieu



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 5 agosto 2021 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: le jardin des Colombières

Venerdì 6 agosto 2021 ore 10,30

312 Route de Super Garavan



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 6 agosto 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 9 agosto 2021 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 9 agosto 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Martedì 10 agosto 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée : La vieille-ville en famille

Mercoledì 11 agosto 2021 ore 14,30

Place de la Conception



Visite guidée : le jardin du Royal Westminster

Jardin de palace de la Belle Epoque

Mercoledì 11 agosto 2021 ore 10,30

Promenade du Soleil 1510



72ème festival de Musique de Menton

Fino al 13 agosto 2021

Du 31 juillet au 13 août 2021

Programme complet et billetterie en ligne sur le site internet du festival

https://www.festival-musique-menton.fr/



La ville à Vélo !

Visite promenade de la ville en Vélo

Partenza Musée du Bastion tutti i giovedì ore 9,30

Durée : 2h

Tarif : 9 € Vélo électriques à disposition, venir avec son matériel de sécurité et une bouteille d’eau.

Musée du Bastion

2 Quai de Monléon



Marché Estival Nocturne

Fino al 29 agosto dalle 19 a mezzanotte

Mail du Bastion



Bord de mer piéton

La promenade du Soleil é chiusa alla circolazione dal venerdì alle 18 al lunedì alle 6



Jeu de piste de l’été

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 agosto 2021

De 10h à 12h et de 14h à 18h.

Fermé le mardi et les jours fériés.

Musée de Préhistoire régionale

Rue Lorédan Larchey



Exposition: Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau

Fino a settembre 2021

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



Exposition Prix de la Ville de Menton - PhotoMenton lauréats 2019

Galerie d’art contemporain du Palais de l’Europe

Fino al 30 settembre 2021.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

8 avenue Boyer



MONACO

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Giovedì 5 agosto 2021 ore 21,30

Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Alxandre Kantorow, piano. Au programme : Camille Saint-Saëns et Georges Bizet

Palais Princier - Cour d'Honneur

Place du Palais



Théâtre du Fort Antoine

Fino al 6 agosto 2021

51ème édition du Théâtre du Fort Antoine

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Assi Al Hallani

Giovedì 5 agosto 2021 ore 22,30

Soirée Nuit de l'Orient avec Assi Al Hallani

Le Sporting Monte-Carlo

26, avenue Princesse Grace



Paolo Conte

Venerdì 6 agosto 2020 ore 20,30

Sporting Summer Festival 2021 : concert avec Paolo Conte

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Place du Casino



Le Signal du Promeneur

Venerdì 6 agosto 2020 ore 21,30

51e édition du Théâtre du Fort Antoine : Représentation théâtrale "Le Signal du Promeneur" par la Compagnie Raoul Collectif

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Enrique Iglesias

Sabato 7 agosto 2021 ore 22,30

Sporting Summer Festival 2021 : concert avec Enrique Iglesias

Le Sporting Monte-Carlo

26, avenue Princesse Grace



Festival d’Orgue

Domenica 8 agosto 2021 ore 17

16e Festival International d’Orgue avec Karol Mossakowski, organisé par la Direction des Affaires Culturelles

Cathédrale de Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



Valery Meladze - Via Gra - Albina Dzhanabaewa

Martedì 10 agosto 2021 ore 22,30

Sporting Summer Festival 2021 : concert avec Valery Meladze - Via Gra - Albina Dzhanabaewa

Le Sporting Monte-Carlo

26, avenue Princesse Grace



Belarus: History Through Art

Fino a lunedì 9 agosto 2021

Exposition sur le thème "Belarus: History Through Art"

Espace 22



Exposition Bijoux d’artistes de Calder à Koons

Fino al 29 agosto 2021, dalle 10 alle 20

Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo

10, avenue Princesse Grace



Exposition Alberto Giacometti - Une Rétrospective

Fino al 29 agosto 2021

de 10h à 20h, nocturnes les mardis et jeudis jusqu’à 22h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Marginalia

Fino al 5 settembre 2021

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Avenue Princesse Grace



Shimabuku

Fino al 3 ottobre 2021

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Paloma



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



MOUGINS

Concerts Jimi Brown Experience

Jazz

Lunedì 9 agosto 2021 ore 21



NIZZA

Théâtre et musique au château : FEMMES, LE TEMPS D’UN CHANT

Giovedì 5 agosto 2021 ore 20

Colline du Château Espace Cathédrale (vestiges archéologiques)



Soirées Estivales 2021 - Nice

Fino al 19 août 2021

Lympia Espace Culturel Départemental

Giovedì 5 agosto : Swing & Song

Giovedì 12 agosto : Ever Jazz

Giovedì 19 agosto : Joanna Abbinanti Quartet

52 Bd de Stalingrad - 06300 NICE



Festival Les Plages du Rire

Fino al 5 agosto 2021 ore 21

Théâtre de Verdure

03/08 Florent Peyre (1ère partie Jo Brami).

04/08 Noëlle Perna alias "Mado La Niçoise".

05/08 Topick.

Espace Jacques Cotta - Promenade des Anglais



Théâtre dans les quartiers : LE PARADIS C’EST D’ENFER

Venerdì 6 agosto 2021 ore 20,30

La Place Saint-Roch



Théâtre dans les quartiers : PIEGE POUR UN HOMME SEUL

Sabato 7 agosto 2021 ore 20,30

Théâtre Inter Jardin Durandy

Jardin Durandy



La Castellada

Sabato 7 agosto 2021 ore 20

La Castellada, c’est une promenade-spectacle, de nuit, au château.

la-castellada

Parc de la Colline du Château Plateau supérieur du château



Ben Mazué – Paradis Tour

Domenica 8 agosto 2021 ore 21

Théâtre de Verdure Jardin Albert 1er

« Pour moi le PARADIS c’est un endroit, c’est un moment, et maintenant c’est un album. »

ben-mazue-paradis-tour

Jardin Albert 1er



Cinéma en plein air au Cours Saleya

Lunedì 9 agosto 2021 ore 22

Musée de la Photographie Charles Nègre

Dans le cadre de « Mon été à Nice », une projection en plein air au cours Saleya se tiendra le 09 août à 22h00, en partenariat avec la Ville de Nice, le Musée de la Photographie Charles Nègre et l’association Héliotrope.

cinema-en-plein-air-au-cours-saleya

3 films inspirés de 2 expositions actuellement en cours au Musée de la Photographie – « Déclarations », de Sebastião Salgado et « Chasseur d’images », de Charles Bébert – seront au programme :

1 place Pierre Gautier



À l’ombre de Matisse : Société de Musique Ancienne de Nice

Mercoledì 11 agosto 2021 ore 21

Musée Matisse Nice Scène du Parvis Nord Jardin des Oliviers de Cimiez

Baroque en folie… Ou Airs Connus de la Passacaglia à La folia…

Avec :

Marie-Claire Bert et Michel Quagliozzi, flûtes à bec

Amandine Affagard et Alejandro Galiano, guitares baroques

Sibylle Schuetz-Carrière, viole de gambe

L’Ensemble de la Société de Musique Ancienne de Nice

Formé de musiciens et chanteurs des Alpes-Maritimes, l’Ensemble de la Société de Musique Ancienne s’impose depuis 1992 comme l’un des meilleurs interprètes régionaux des musiques du XVIe au XVIIIe siècle.

Musée Matisse - Scène du Parvis Nord - Jardin des Oliviers de Cimiez



Nice Classic Live

Fino al 15 agosto 2021

Scène Matisse - Jardins des Arènes de Cimiez - Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



She-Bam Pow Pop Wizz! Les Amazones Du Pop

Fino al 29 agosto 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.AM.A.C.

Place Yves Klein



We are Family - Summer Party

Fino al 29 agosto 2021 ore 14 e 21 tutte le domeniche

Parvis du MAMAC

1, Place Yves Klein



Cécile Bart : Je suis bleue

Fino al 30 agosto 2021

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Jonathon Brown investit le Musée d’Art Naïf

Fino al 2 settembre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



Goudji, le poème du feu, 50 ans de féerie

Fino al 12 settembre 2021

Musée Masséna

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



Miles - Julie Béna

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



More shoes more boots more garlic - Camille Lapouge

Fino al 19 settembre 2021Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Maintenant l’Origine

Fino al 19 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot



When Looking Across the Sea, Do You Dream? Otobong Nkanga

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Maintenant, l'Origine

Fiono al 21 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot - 06300 NICE



Peindre Nice et sa Région - Aux XIX°- Début XX° Siècle

Fino al 21 settembre 2021

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves



Sebastião Salgado, « Déclarations »

Fino al 26 settembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Photographes en Asie "Inside Japan" Roberto Badin

Fino al 27 settembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Reconstitution théâtralisée du traditionnel tir du canon de midi

Fino al 03 ottobre 2021

Terrasse Nietzsche - Parc de la Colline du Château

Dans le cadre de « Mon été à Nice »

Orario: 11:45 - Tutte le domeniche fine al 3 octobre 2021 (no il 15 et 22 août).

Montée Eberlé - Montée Montfort



Barbara & Michael Leisgen

Fino al 31 octobre 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Exposition interactive « Wild Immersion »

Fino al 28 novembre 2021

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais - 06200 NICE



Pierre Matisse, un marchand d’art à New York

Fino al 30 settembre 2021

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez - 06000 NICE

Tél : +33(0)4 93 81 08 08

Email : musee.matisse@ville-nice.fr

Informations www.musee-matisse-nice.org

Accessible PMR



EchO

Fino al 25 ottobre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



La Bataille des Beaux-Arts. Art et Politique à Nice au XIXe siècle

Fino al 31 ottobre 2021

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 av des Baumettes



La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Fino al 13 novembre 2021

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage -



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



ROQUEBRUNE - CAP MARTIN

Tutto il mese

Exposition « Cap sur les Bains »

Promenade du Bord de mer (gratuit)

Organisateur : Office d’Animation Touristique



Giovedì 5 agosto 2021

Procession votive du 5 Août

Figuration de la Passion du Christ dans les rues du village – 16h30



Giovedì 5 agosto 2021

Fête du 5 août

Dégustation de soupe au pistou à 20h30



Venerdì 6 agosto 2021

Journée Pan Bagnat

avec la participation des enfants de l’EMJ

sous la direction de Luc Gamel (Meilleur Ouvrier de France)

Marché Carnolès et Espace J. Baker – 11h à 13h (5 € à emporter)





Venerdì 6 agosto 2021

Festival de Théâtre

Marc Jolivet « Que la Fête (re)commence ! »

Parc du Cap Martin – 20h30 (30 €)



Sabato 7 agosto 2021

Campagne Eco-gestes

Sensibilisation des plaisanciers dans la Baie du Cap Martin

De 10h à 15h



Sabato 7 agosto 2021

Le Festival des Mots : Andréa Ferréol

Rendez-vous avec des lecteurs de renom

Parc du Cap Martin – 21h (gratuit)



Domenica 8 agosto 2021

Visite guidée naturaliste

sur le sentier littoral du Cap Martin

Assurée par le Centre de Découverte Mer & Montagne (De 9h à

11h) - 6 € (gratuit pour les moins de 18 ans)



Lunedì 9 agosto 2021

Podium de l’été : Ambiance Dolce Vita

avec l’orchestre Daniele e i Baronetti

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Mercoledì 11 agosto 2021

Randonnée subaquatique

Encadrée par Rand’eau Evasion – De 14h30 à 17h

Baie du Cap Martin (25 € - moins de 12 ans 20 € - sur réservation)



Mercoledì 11 agosto 2021

Soirée Tennis de Table

Espace Public Jean Gioan – De 19h à 23h30 (3 €)



PUGET-THENIERS

Festival des Mots Marc Jolivet

Lecture

Mercoledì 11 agosto 2021 ore 20,30



RIMPLAS

Concerts Carnaby Street

Rock

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21



SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE

CONCERTS À Seb Machado project Funk Contemporary

Funk

Giovedì 29 luglio 2021 ore 21



SAINT-BLAISE

CONCERTS À Muzsikus Swing

Jazz manouche

Venerdì 30 luglio 2021 ore 21



SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

CONCERTS Mescla

Chant traditionnel

Martedì 3 agosto 2021 ore 21



SAINT-ETIENNE-DE-TINEE

Tournée "Nos Vallées"

Giovedì 5 agosto 2021 ore 21



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Grande Nuit Vénitienne

Sabato 7 agosto 2021 ore 21,30

Centre village et port de plaisance

Lanceurs de drapeaux - Troupes de rue - Masques vénitiens - Fanfares - Ballet de barques illuminées - Feu d’artifice

grande-nuit-venitienne

Dans le village



Spectacles Compagnie Corps et Danse - Delirio

Revues

Lunedì 9 agosto 2021 ore 21



SAINT-MARTIN-DU-VAR

Spectacles Magic Moments

Magie

Giovedì 5 agosto 2021 ore 21



SAUZE

Spectacles Théâtre Ségurane - Oui !

Théâtre

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21



SIGALE

Concerts Gipsy LunA

Musique du monde

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21



THÉOULE-SUR-MER

Concerts À Stephane Brunello

Chanson Française

Martedì 10 agosto 2021 ore 21



TOURRETTES-SUR-LOUP

Concerts à Bolero and More

Musique du Monde

Venerdì 6 agosto 2021 ore 21



TOURRETTE-LEVENS

Spectacles Magie en scène

Magie

Giovedì 5 agosto 2021 ore 21



VALBONNE

Concerts Nils Indjein

Funk|

Martedì 10 agosto 2021 ore 21



VALDEBLORE

Concerts Ziggy's Band

Rock

Giovedì 5 agosto 2021 ore 21