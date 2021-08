Ligue 1: arriva Messi, il Paris Saint Germain sogna di vincere tutto!

Il Monaco supera il terzo preliminare di Champions battendo, per 3 a 1 lo Sparta Praga (già sconfitto all’andata) e accede al definitivo turno di barrage. Martedì 17 agosto affronterà in casa lo Shakhrar Donetsk e la settimana successiva si recherà in Ucraina per la gara di ritorno.

La novità che ha occupato l’inizio settimana ed ha oscurato i commenti della prima giornata di campionata è comunque l’arrivo di Leo Messi al Paris Saint Germain: indosserà la casacca numero 30 e cercherà di concretizzare il sogno dei parigini di conquistare la Champions oltre a riprendersi il titolo di campioni di Francia.

Intanto domani, venerdì 13 agosto 2021, il campionato di Ligue 1 riprenderà la propria marcia con la seconda giornata .

Sarà nuovamente il Monaco ad aprire le danze andando a far visita al Lorient reduce da un pareggio esterno.

Sabato il Nizza viaggerà alla volta di Lille e per Christophe Galtier, il mister dei rossoneri, sarà il ritorno nello stadio dove, pochi mesi fa, si è aggiudicato il titolo nazionale. Un elemento in più per rendere interessante la gara ed anche testare le due squadre che promettono un campionato ai vertici e che nella prima giornata non sono riuscite ad andare al di là del pareggio.

Sempre sabato Paris Saint Germain – Strasburgo consentirà ai padroni di casa di mostrare ai propri tufosi la nuova squadra stellare che è stata allestita e che, almeno sulla carta, dovrebbe sbaragliare tutto e tutti. La gara potrebbe anche riservare la sorpresa dell’esordio di Messi, almeno per uno spezzone di gara.

Incontri non difficilissimi per le altre due squadre del Mediterraneo. Il Marsiglia riceverà il Bordeaux, mentre il Montpellier viaggerà fino a Reims.