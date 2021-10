Torna Incontro con l'Autore: due appuntamenti a Monaco con Davide Ferretti

“Incontro con l’autore” e “Il potere dell’azione experience” con Davide Ferretti, esperto in leadership e alte prestazioni. Affianca imprenditori, top manager e professionisti di consolidato successo per potenziarne azioni e risultati. Preparatore di Corpi Speciali Militari e di Polizia e coach della Nazionale Italiana di Arti Marziali Miste.



L'evento unico, che si svolgerà presso l'Hotel Le Méridien Beach Plaza, si articolerà su due serate:

- mercoledì 13 Ottobre p.v. alle ore 18.30 presentazione del libro “Il potere dell’azione” di Davide Ferretti

- giovedì 14 Ottobre, sempre alle ore 18.30 “Il potere dell'azione experience” dove, in via esclusiva e gratuita, attraverso metodologie, strategie e tecniche frutto di anni di esperienza maturata sul campo, Davide Ferretti darà una dimostrazione pratica su come poter coniugare tranquillità e azione per affrontare scelte e superare le sfide più importanti che si incontrano nelle diverse fasi della propria vita per portare i risultati ad un livello superiore e raggiungere piena realizzazione di se stessi.

L'evento vuole essere un trampolino di lancio verso una nuova ripartenza.



Una conferma della presenza è gradita entro martedì 12 ottobre (posti limitati) a info@castmonaco.com