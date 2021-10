Il 23 e 24 ottobre Saint-Paul-de-Vence diventa scenario della festa delle castagne con una grande braderie

Il fine settimana del 23 e 24 ottobre Saint-Paul-de-Vence celebra l'autunno con 2 eventi:



• La Grande Braderie dei commercianti che si terrà sabato 23 e domenica 24 ottobre, dalle 9 alle 19. Organizzato dall'associazione di commercianti e artisti Saint-Paulois (ACASP), propone artigianato, gioielli, accessori moda, opere d'arte, enogastronomia, cosmetica per un totale di quaranta negozi che offriranno sconti speciali

• La festa del raccolto e delle castagne si svolgerà domenica 24 ottobre dalle 10 alle 18 in Place de Gaulle (ingresso gratuito). Il programma di questo evento organizzato dall'Associazione Don of Blood 06 con il comune prevedeil mercato dei produttori con stand di vini e prodotti locali, con degustazioni di vin brulè, castagne e zuppa di butternut, polenta realizzata dagli amici italiani del Piemonte con tante salse. Pony Tour per bambini (partenza dal Place de La Courtine - Paying Animation) e animazione musicale.

Per questi 2 giorni il Comune ha deciso di rendere gratis il parcheggio pubblico.